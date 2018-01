Capella de Ministrers guanya el presitigiós Premi Internacional de Música Clàssica

Capella de Ministrers ha sigut el guanyador dels prestigiosos Premis Internacionals de Música Clàssica 2018 (ICMA en les seues sigles en anglès) en la categoria de Música Antiga amb «Quattrocento», el treball discogràfic número 54 de la formació valenciana, que aborda la música i dansa de la Corona d'Aragó a Nàpols en el segle XV, bressol del Renaixement. En la secció de Música Antiga es van nominar 16 treballs inicialment i el jurat va seleccionar tres finalistes: «Quattrocento» de Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner; «Ramon Llull, A estafe of conquests, dialogue and disconsolation» de Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya, sota la direcció de Jordi Savall; i «Vecchi: Requiem» de Graindelavoix. Els Premis ICMA, considerats els Grammy de la música clàssica, van nominar un total de 357 treballs en 15 categories. Després de la selecció del jurat, compost per membres de les més prestigioses publicacions especialitzades europees, cada secció va quedar reduïda a tres finalistes.

En Música Antiga, Magraner i Savall, grans referents internacionals en este repertori, eren els únics espanyols presents en la recta final dels premis. Els guanyadors de les diferents seccions són grans exponents de la música clàssica com José van Dam, Manfred Honeck, Sol Gabetta amb la Filharmònica de Berlín dirigida per Simon Rattle, Philippe Jaroussky, Stefan Temmingh, Véronique Gens, Lukasz Borowicz, Krystian Zimerman, Quartetto di Cremona, Cornelius Meister, Alexander Liebreich, Hannu Lintu i la mezzosoprano Anne-Sofie von Otter, Herbert Blomstedt i Markus Poschner, entre uns altres.