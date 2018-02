El Manga conquerix Sagunt i el port de Sagunt

El Festival Manga de Morvedre Mangetsu arriba amb la quarta edició els pròxims dies 2 i 3 de febrer en el Casal Jove del Port de Sagunt. La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt ha llançat la programació i el cartell d´esta nova edició del festival, que arriba ja el seu quart any.

Mangetsu és un festival de Cultura japonesa on els protagonistes són el manga (còmic japonés) i l´anime, nom que rep l'animació japonesa i que compta amb enorme acceptació entre el públic jove i adolescent. El festival sorgix de la iniciativa dels i les corresponsals dels IES d'aquell any 2015 que, després de col·laborar com a voluntaris/as al Festival del Còmic Splash, van considerar que seria interessant realitzar un festival similar, però, esta vegada, de Manga i Anime. D'esta manera, la Regidoria va recolzar des de l'inici esta iniciativa i els acompanya en tot el procés de planificació, organització i possada en marxa.

El festival compta amb activitats per a tots els públics sense oblidar-nos mai dels més xicotets. Activitats com els ja tradicionals concursos de ball i cosplay, tallers de cuina, dibuix i il·lustració manga, creació i desenvolupament de videojocs, cal·ligrafia japonesa, vestimenta o origami són alguns dels exemples amb els quals el festival ens sorprendrà. En total es van a oferir 165 places en els 11 tallers previstos. També creix la zona de stands, amb associacions juvenils i culturals de la localitat, a més d'altres vinculades amb la cultura japonesa. Fins a 12 col·lectius oferiran els seus productes i activitats en el mercat ambulant manga. El Festival, a més, compta amb una zona infantil que obrirà el dissabte 3 amb cinema, tallers de cuina i dibuix, photocall, pintacares i l'esperada visita dels personatges de les seues sèries favorites com Doraemon i Pikachu.

Com a novetats, cal destacar la visita d'un Youtuber valencià, Fran García, més conegut com a iLuTV que explicarà com van ser els seus inicis i com va fer de la seua passió, anime i manga, el seu treball, a més de la trobada amb José Gracia, autor de llibres i publicacions sobre Star Wars.