Relecturas, un projecte museístic amb perspectiva de génere

Mirar les exposicions museístiques amb perspectiva de gènere i plantejar una altra mirada cap a les peces històriques exposades. Este és l'objectiu de «Relecturas. Itinerarios Museales en Clave de Género», un projecte subvencionat per la Generalitat Valenciana i fet a través d'un estudi de la Universitat de València que acullen sis museus valencians.

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», el Museu de Prehistòria de València, el Museu de Història de València (MhV), el Museu Valencià d'Etnologia, el Museo del Palmito d'Aldaia i el Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March han sigut els sis espais seleccionats per albergar, en els pròxims mesos, informació específica que visibilitza el gènere en els elements mateixos. Com ens parla una granera de la vida de la dona? Què visibilitza? Què amaga?

Així, les peces permeten al visitant reflexionar al voltant del paper de la dona en la història, dels mites patriarcals o de la desigualtat social entre homes i dones. El projecte contempla la creació d'una ruta cultural dels sis museus a través d'itineraris. El Museu del Palmito d'Aldaia, per exemple, s'ha afegit a esta iniciativa en paral·lel a la secció que recentment ha presentat dedicada a la vida de la dona dins el món del palmito, tal com ja publicà Levante-EMV. Una part de la societat que ha estat ocultada durant molt de temps. D'esta forma, a través de les diverses exposicions i variants de cadascun dels espais culturals, «Relecturas» fa un repàs per tota l'evolució de la història de la dona.

Una arracada romana, per exemple, es presenta al projecte com la primera manifestació femenina i el primer escreix femení documentat. Per altra banda, l'itinerari també representa elements que habitualment es llegeixen baix determinats estereotips i en aquesta iniciativa es tracta de donar una altra visió. En aquest sentit, una agulla d'os prehistòrica està associada directament a la feina de la dona encara que no es pot saber qui la feia servir en la prehistòria, si homes o dones.