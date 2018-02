Del romer a la sàlvia i de la murta a l'alfàbega

El romer (rosmarinus officinalis), l´orenga (origanum vulgare), la pebrella (thymus piperella), l´alfàbega (acimum basilicum), la murta (myrtus communis), etc. Així fins a 20 il·lustracions i seixanta termes que integren el corpus de la primera de les accions de la campanya de foment del valencià «Les plantes aromàtiques», promoguda per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

Esta primera iniciativa consistix en un cartell que inclou la terminologia de les principals espècies aromàtiques del nostre territori, amb la denominació científica (en llatí), la denominació estàndard més estesa i una segona forma, també estàndard, però menys coneguda o menys usada, com a opció secundària. A més, al document també s´especifica si aquestes plantes tenen usos medicinals, culinaris o fragants.

Aquest cartell ha estat presentat pel diputat de Cultura, Xavier Rius; la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà; i l´etnobotànic Daniel Climent, en un acte celebrat al Centre Museístic de La Beneficència.

Un esforç científic i lingüístic

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha subratllat que el cartell presentat «constituix un dels més ambiciosos dels realitzats, fins ara, per part de la Unitat de Normalització Lingüística», el qual «conjuga un gran esforç científic, lingüístic i artístic al voltant de les plantes medicinals i aromàtiques més populars de les nostres comarques», ha explicat. I tot, «seguint una il·lustració clàssica, decimonònica, que ens recorda els gravats dels tractats de botànica», ha reconegut Rius.

Per la seua part, Immaculada Cerdà ha explicat que l´acció de la publicació del cartell es veurà complementada amb informació addicional que es facilitarà a través de les xarxes socials i la plana web. Mentre que l´etnobotànic Daniel Climent ha aprofitat l´ocasió per aportar informació, curiositats, usos, anècdotes i comentaris lèxics sobre la vintena d´espècies representades al document.

El cartell ha estat obra de Joan Llopis Doménech, el qual aprofundeix en la pretensió de conéixer més i millor el nostre territori, les comarques valencianes, a través de les paraules que fem servir per a descriure´l. En acabar els parlaments, el públic assistent a la presentació ha pogut gaudir d´un taller sobre els usos medicinals, culinaris i fragants de les plantes aromàtiques.