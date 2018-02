Puigdemont: el «Chinchoso» de les festes de Villar

la localitat de Villar de Arzobispo va celebrar este cap de setmana els seus tradicionals Carnestoltes, uns dels més famosos de la comarca i més enllà. En ell, existix la figura del «Chinchoso», figura central de la celebració, un personatge públic que acaba sent aliment per a les flames del foc, en una nit que sol ser ben freda. Enguany, i fidels sempre a a l´actualitat informativa, el personatge triat per a ser el «Chinchoso» ha sigut l´expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, en forma de ninot que es va fondre, literalment, en la foguera. Com cada any, milers de persones van disfrutar, malgrat l´intens fred, del Carnaval del Villar, una de les festes més espectaculars de la província de València.