L'AVL editarà un vocabulari dedicat al lèxic de la Muixeranga valenciana

L´Acadèmia Valenciana de la Llengua ha anunciat la preparació d´un nou vocabulari relacionat amb les festes i tradicions valencianes, en contret, el lèxic de la muixeranga, que posarà en marxa la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, òrgan que presidix l´acadèmic Artur Ahuir, segons ha avançat el president de la institució, Ramon Ferrer.

L´anunci del nou Vocabulari de la Muixeranga ha coincidit amb la visita a l´AVL d´Enric Sorribes, president de la recentment constituïda Federació Coordinadora de Muixerangues del País Valencià, que agrupa un total de vint-i-una colles, començant per la més antiga i amb més tradició, com és la Muixeranga d´Algemesí.

Les referències més antigues de les torres humanes daten del segle XVI, amb documentació precisa de les diverses formes d´estes construccions, els seus desplaçaments i la seua presència arreu de les festes de pobles i ciutats de dins i fora del territori valencià, segons el vicepresident de la federació i membre de la Muixeranga d´Algemesí, Salvador Cortés.

Per eixa raó, la iniciativa que posa en marxa l´AVL ha sigut ben rebuda pels responsables d´esta federació, que aspira a consolidar un moviment que en els últims anys ha vist nàixer una bona part de les formacions que integren la nova coordinadora. Per a Sorribes, «de la mà de l´AVL recuperarem la rica i valuosa terminologia forjada al llarg de segles».

El projecte de la institució normativa d´elaborar el Vocabulari de la muixeranga es donarà a conéixer en el transcurs de les Jornades Culturals de la Muixeranga que enguany se celebraran del 23 al 25 de febrer a Carlet, amb un complet programa d´activitats i conferències sobre el passat, el present i el futur d´esta tradició valenciana.