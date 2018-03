La Nau de Sagunt acollirà al juliol el nou festival de música Music Port Fest

El Casal Jove de Sagunt va acollir ahir la programació de Music Port Fest, un nou festival que forma part de les iniciatives culturals amb les que es pretén revitalitzar i dinamitzar la zona industrial de la Nau, al Port de Sagunt. A l´acte han assistit Francesc Colomer, president de l´Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat Valenciana; Pilar Moncho, diputada provincial de Turisme; Josep Francesc Fernández, alcalde de Sagunt; Natalia Antonino, regidora de Turisme de l´Ajuntament de Sagunt; i Luis Óscar García i Sergi Almiñana, responsables de programació del festival. Este esdeveniment cultural se celebrarà els dies 6 i 7 de juliol en l´entorn de La Nau, en el recinte de l´antiga siderúrgia valenciana d´Alts Forns del Mediterrani.

Durant la presentació, els intervinents han posat en valor la recuperació d´este espai d´alt valor històric de més de 30.000 m2. D´esta manera, la ubicació està cridada a convertir-se en un espai de referència cultural i trobada ciutadana gràcies a la celebració de l´esdeveniment. A més de concerts, el Music Port Fest acollirà propostes artístiques i escèniques d´avantguarda i comptarà amb zones d´oci i gastronomia per a respondre a totes les necessitats del públic assistent.

La intenció dels organitzadors del Music Port Fest és oferir una experiència vital singularitzada a un públic actiu, conscient i amb ganes de descobrir noves propostes culturals. Des dels seus primers passos, Music Port Fest destaca per la seua implicació en la vida i el context sociocultural del Port de Sagunt. Una part significativa de les activitats ha sigut organitzada en col·laboració amb artistes, associacions i col·lectius locals. Es tracta d´una clara manifestació d´intencions per part del festival de respondre al seu compromís amb els valors de sostenibilitat, gestió i ús responsable dels recursos i l´entorn.

El Music Port Fest naix enguany gràcies a l´esforç conjunt de les promotores valencianes El Caimán Producciones, Metrònom i Sagarmanta amb l´Ajuntament de Sagunt, l´Agència Valenciana de Turisme i Turisme València (Diputació de València).

Grups musicals confirmats

El Music Port Fest estarà format per més de trenta propostes culturals que combinen música, arts escèniques i intervencions plàstiques amb activitats culturals. La programació musical contindrà propostes de pop i rock, hip hop, mestissatge i música electrònica, dins de l´ampli ventall de la cultura urbana.

D´esta manera, l´esdeveniment comptarà amb la presència de Kase.O, raper saragossà que va formar part del mític grup Violadores del Verso. Actualment, l´MC segueix amb la gira de presentació del disc El círculo (2016, Boa). Mala Rodríguez, una altra de les referències del hip hop estatal, també actuarà a Sagunt, on de segur que es podran escoltar algunes de les seues noves composicions. En el camp del rap, el festival també comptarà amb la presència de l´argentina Sara Hebe, una de les artistes revelació d´este gènere en Llatinoamèrica. Muchachito s´encarregarà de fer ballar als assistents al ritme del rumboxing, la fusió de rumba i swing que ell mateix va inventar. El Niño de la Hipoteca pujarà a l´escenari del festival amb les seues cançons de crítica social carregades d´ironia. Per la seua part, El Kanka oferirà al públic les composicions del seu últim disc, El arte de saltar (A volar), editat fa poques setmanes. A més, el santanderí Ángel Stanich, el cantautor lisèrgic, aprofitarà el seu pas per Sagunt per a mostrar el seu repertori, sobretot les composicions de Antigua y Barbuda (Sony Music, 2017), el seu treball més recent.

Així mateix, el Music Port Fest acollirà l´actuació de Corizonas, banda sorgida en 2010 a partir de la unió de Los Coronas i Arizona Baby. El festival viurà un moment històric amb la reunió de Sexy Sadie. La banda, dissolta en 2006, tornarà als escenaris per a festejar el 20 aniversari de la publicació de l´àlbum It´s Beautiful, It´s Love.