Dinar reial en vaixella de Manises

Que la ceràmica de Manises produïda durant set segles d'història, puga presumir del valor i reconeixement internacional és innegable. Però si aquesta afirmació va acompanyada de proves tangibles, la seua dimensió creix de manera exponencial. Una recerca arqueològica dirigida per Jaume Coll, director del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries «González Martí», ha trobat al subsòl del barri d´Obradors, diverses peces utilitzades com a motles amb les heràldiques de la reina d'Aragó Violant de Bar i de la seua filla, la consort de Sicília i Nàpols Violant d'Aragó. També l'heràldica més antiga sobre ceràmica vinculada amb el Monestir de Santa Maria del Puig i l´encàrrec de la qual no estava documentat.

Les conclusions de l'excavació les va avançar ahir el propi Coll, acompanyat de l'alcalde Jesús Borràs i l'edil de Promoció Ceràmica, Xavier Morant. El director del González Martí va explicar que les excavacions es van realitzar a finals de l´any passat, al carrer València del mític barri ceràmic. Coll va admetre que en aquest tipus d'actuacions «esperes trobar material que et permeta documentar l'evolució d'estils i establir cronologies» però «ha sigut inesperat trobar peces relacionades amb personatges històrics rellevants de les corones d'Aragó i França». La majoria de restes s'han localitzat a uns quatre metres de profunditat, en un avenc que era utilitzat per a dipositar-hi totes les restes sobrants o defectuoses.

Així, s'ha identificat en una peça que conté part de l'heràldica de la reina d'Aragó Violant de Bar. Coll sosté que es tracta d'una troballa inèdita sobre ceràmica, «molt important» i que manifesta «amb aqueixos fragments que se li va fer en un taller de Manises una vaixella amb el seu escut». El següent objectiu és rastrejar on va viure sa majestat per a tractar de localitzar les peces resultants completes.

També la seua filla, Violant d'Aragó va menjar sobre vaixella ceràmica manisera. En la mateixa recerca, l'equip de Coll ha trobat una peça amb el mateix escut que apareix en un plat que es troba exposat en un museu. Es tracta d'una obra d'inicis del segle XV, ja que aqueix tipus de decoració també es va trobar entre les ruïnes del Castell de Balaguer.

La tercera troballa significativa són dos fragments que contenen els lliris reials de la Casa Anjou de França. «Però l'extraordinari és que hi ha una inscripció que diu ´del rei de Fransa´», va ressaltar Coll, que va indicar que «si és difícil trobar una heràldica, trobar una inscripció que diu que és seua...». El director del González Martí va avançar que totes les peces seran restaurades per a la seua exposició, i va mostrar l'interès per exposar la seua recerca en el país gal.

Per la seua banda, l'alcalde Borràs va destacar que la troballa «ens obliga a potenciar les excavacions –solament s´ha executat un 10% de tot el barri d´Obradors– i posar en relleu el que es va fer a Manises i tenim en el nostre museu, per a augmentar el turisme». Cal destacar que la regidoria de Promoció Ceràmica és la que signa convenis amb l'associació ceràmica per a subvencionar aquest tipus d'excavacions.