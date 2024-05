El MuVIM mostrarà un manuscrit del segle XVIII del metge valencià Juan Vicente Estruch després de la seua restauració

El MuVIM ha incorporat a la seua col·lecció un nou document històric de gran valor, un manuscrit mèdic elaborat pel valencià Juan Vicente Estruch Sala, natural d'Ador, a la comarca de la Safor, que serà restaurat i que podrà exposar-se en el museu de la Diputació de València.

El document es va escriure durant els anys en què Estruch va exercir la medicina a Caudete, antiga vila real valenciana actualment situada a la província d'Albacete, i ha sigut cedit a la Diputació de València pel vicepresident de la Asociación Cultural Amigos de la Historia Caudetana, Fran Marco. Va ser el pare de Marco, Gaspar, qui, sent un xiquet, va salvar el manuscrit durant la Guerra Civil a Caudete, al costat d'altres volums que es trobaven en una antiga farmàcia.

Quan Juan Vicente Estruch va iniciar la redacció del manuscrit, l'any 1746, era un metge la pràctica professional del qual oscil·lava entre la medicina tradicional, o màgica, i l'adhesió als avanços científics que es difonien per part dels metges il·lustrats. Així es reflectix en la redacció del text, conformat com un dietari; en les pàgines s'arrepleguen els problemes de salut dels seus malalts, tant a Caudete com en diversos llocs del veí regne de València, així com els tractaments i receptes que va prescriure a aquells pacients immersos en el medi rural. Igualment, en la redacció s'inclouen referències a diversos tractats mèdics contemporanis i del passat.

Manuscrit de medicina s XVIII / Abulaila

Després de la seua restauració i considerant la voluntat del donant del manuscrit, així com la cronologia del text i la seua temàtica, que enquadren al document en el període de la Il·lustració històrica, el volum tornarà a la biblioteca del MuVIM, on ha estat des del moment de la donació.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha destacat el gran valor bibliogràfic de la donació i la importància d'este tipus d'aportacions per a “poder reconstruir íntegrament la singladura de la ciència valenciana al llarg de tota la història, una tasca pacient amb molts anys d'investigacions”.

Per part seua, l'alcaldessa d'Ador, Manela Faus, ha mostrat la seua satisfacció per “reivindicar per a la seua localitat a un personatge tan interessant, que era desconegut fins fa molt poc, i que ens permet incidir sobre un fenomen, sempre tan present, com és el desenvolupament de la vida professional lluny del lloc de naixement”.

El director del MuVIM, Rafa Company, ha realitzat una valoració molt positiva de les investigacions i publicacions ja realitzades sobre el manuscrit a Caudete (molt destacadament, el llibre La asistencia médica en Caudete en el siglo XVIII. El manuscrito Estruch, de Francisco Carpena i José Soriano). Així mateix, ha afegit que “per a un museu com el nostre, compromés amb la difusió del pensament il·lustrat, la presència d'este volum del segle XVIII a la biblioteca és tot un estímul per a realitzar una exposició en el futur, i així es farà”.

L'anunci d'esta última iniciativa ha de suposar, en paraules del donant, Fran Marco, “la confluència de diversos especialistes tant de la Comunitat Valenciana com de Castilla la Mancha, en un exercici de col·laboració beneficiós per als amants del coneixement en els dos territoris”.

El director de la Biblioteca del MuVIM, Sergio Vilata, ha agraït el depòsit de confiança de l'anterior propietari “cap a una institució que compta amb un patrimoni bibliogràfic d'enorme rellevància, ara augmentat a conseqüència de la generositat privada”.