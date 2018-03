Novembre Elèctric torna «més lluminós, enèrgic i madur» amb «Quart minvant»

Després d´un sorprenent debut amb «Intacte» (Mésdemil, 2014), premi Ovidi al millor disc de pop, i d´un magnètic segon projecte amb versos d´Hèctor Serra («Tremole», Mésdemil, 2016), els Novembre Elèctric preparen per al pròxim abril la publicació de «Quart minvant», un disc que la banda definix com «el més lluminós» de la seua carrera.

En desembre de 2017 els membres d´esta banda van entrar a l´estudi amb noves cançons pròpies. Algunes d´elles han sigut desvelades en les últimes setmanes, com són «Aquells xiquets» i «Les conseqüències». Ara publiquen el primer videoclip, «Tot i res», on s´endevina el nou rumb de la banda: un relat més madur i un so més vitalista i elèctric, sense perdre de vista les atmosferes tan característiques del grup.

Les imatges que componen el vídeo van ser filmades pels mateixos membres de la banda durant la gravació del disc, que va tindre lloc als estudis Alisrecord en Baeza (Jaén). Allí es van tornar a reunir amb Pachi García, productor dels seus anteriors àlbums i una figura clau en l´escena actual: músic nominat a un Goya, està darrere dels treballs d´una amplíssima llista de bandes, des de Lori Meyers a Supersubmarina. En este cas, va aportar claredat i elegància a la nova proposta de Novembre Elèctric.

«Quart Minvant» serà publicat per Primavera d´Hivern al mes d´abril, després d´una campanya de micromecenatge en la plataforma Verkami a través de la qual es pot donar suport a la nova aventura de la banda.

Durant este procés, el grup revelarà nous temes i altres novetats del projecte. Més tard, en maig, el disc serà presentat en directe a Madrid (18 de maig, Sala Rock Palace) i València (20 de maig, Teatre Micalet).

Les lletres de Quart Minvant tornen a ser obra del valencià Yeray Calvo i mostren l´evolució des d´«Intacte». Si aquell primer treball era una col·lecció de postals emocionals, este naix de la reflexió i l´assumpció de nous principis: mantenir viu el xiquet que es va ser, l´honestedat com a eix de la relació amb els altres, aprendre a demanar perdó o encarar la vida com una infinita serendipitat. El resultat es podrà comprovar en un LP amb deu talls que formen un paisatge d´ombres i llums, les quals es fan més evidents en el camí a la maduresa.