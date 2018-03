Les dones de Picassent canvien els patrons

Fins 30 dones del municipi d'entre 18 i 75 anys són les protagonistes del documental «Canviem els patrons?», promogut per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Picassent, on s'aprofundix en la vida de 8 dones de distintes generacions que expliquen les seues vivències al voltant de 5 àmbits: polític; domèstic; sexual i de salut; educatiu; econòmic i laboral.

Conversar, compartir, aprendre, conéixer... són algunes de les premisses que acaparen l'obra, emmarcada dins de la Campanya 8M d'enguany i que reflexiona al voltant de l'evolució dels drets de les dones durant els últims 70 anys a Picassent.

En un acte celebrat recentment a la Casa de Cultura, va tindre lloc la presentació d'este documental on 30 dones del municipi d'entre 18 i 75 anys han sigut les encarregades de posar en veu alta i reflexionar al voltant d'àmbits claus per conéixer si s'han produït o no canvis sobre els patrons, rols i estereotips assignats a elles mateixa al llarg dels últims anys. La distribució de les tasques d'atenció a la cura de persones i a les tasques domèstiques, l'educació, l'àmbit laboral i econòmic, els drets sexuals i reproductius de les dones, la presència i la participació de les dones en l'àmbit polític i associatiu, han sigut els eixos d'este documental al voltant del qual, algunes dones han contestat a una bateria de preguntes curtes i on 8 d'elles han reflexionat al voltant dels mateixos.



Una iniciativa «fonamental»

Per a l'alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, «iniciatives com esta són fonamentals perquè permeten, per una banda, visibilitzar les dones picassentines, les seues vivències, experiències, les seues opinions així com l'evolució en l'exercici dels seus drets però també ens mostren la necessitat de seguir atentes per vetlar perquè les desigualtats que encara imperen a la nostra societat desapareguen».

D'esta manera, el documental recull un grapat d'experiències personals contades en primera persona per les seues protagonistes que permeten conéixer experiències similars, però també experiències diverses que ens mostren els avanços produïts en els últims anys, sense deixar de costat la necessitat d'estar atentes i continuar reivindicant aquelles desigualtats que segueixen encara vigents malgrat els anys de lluita.

Durant la projecció del documental amb els testimonis de les dones protagonistes, es va generar un ambient on confluïren sentiments d'emoció, tendresa i reflexió, així com reconeixement, aliances i sororitat entre totes les dones presents.

Per la seua part, la regidora d'Igualtat, Belén Bernat va assenyalar que «este documental ens pot servir com una ferramenta de sensibilització per a la població més jove, especialment per a les xiques, per tal de conéixer la realitat de generacions anteriors i la lluita que altres dones han realitzat perque la realitat d'actual siga diferent».