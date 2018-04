El Formigues Festival prepara la seua edició més «salvatge» en Benicàssim

El Formigues Festival ja té tot preparat per a la sisena edició que se celebrarà el 12 i 13 de maig a Benicàssim. Durant dos intensos dies, el recinte Villacamp es convertirà en un món salvatge, ric en moltes disciplines, on la cultura més pura i més natural serà la petjada que marcarà aquesta edició que està centrada en el lema «Welcome to the jungle». Durant dos dies, el recinte acollirà més de 50 activitats en els 16 hàbitats que s´aixecaran perquè la diversió, la creativitat i l´aprenentatge no desapareguin cap moment .

Per a la present edició l'aforament s´ha ampliat fins a les 4.500 persones cada dia i, per tant, l'objectiu és aconseguir els 9.000 assistents durant les dos jornades de festival. Quant a la venda d'entrades, la directora de Formigues, Ana Rico, va comentar que «els mil abonaments que es van vendre en poques setmanes a l´inici de l´any, abans fins i tot de llançar el cartell, i les reserves en hotels i càmpings que els van seguir són una prova que ens estem consolidant com a festival» el qual compta amb la implicació de 45 empreses i entitats. A més, el festival rep una ajuda econòmica de 9.000 i 7.000 euros de l´Ajuntament de Benicàssim y la Diputació de Castelló respectivament. Destacar que el pressupost amb el qual treballa el Formigues Festival aquest 2018 es d´uns 70.000 euros.

I com tota bona jungla que es precie, el Formigues transformarà les seves àrees extramusicales en hàbitats amb activitats adaptades al seu públic divers. L´oferta extramusical enriqueix l´agenda de concerts de l'escenari Formigues, que integren dotze noms liderats per Petit Pop, Estupend Estupend, Dj Mom i New Day