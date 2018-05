Paterna dedicará un museu a la Cordà

L'Ajuntament de Paterna espera obrir el pròxim any el Museu de la Cordà. Així ho va anunciar ahir l'alcalde, Juan Antonio Sagredo, quan es complix el primer aniversari de la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional.

El museu s´ubicará a les Coves de Batà i estarà integrat per panells explicatius de l´esdeveniment de pólvora i foc, material recaptat per donacions de particulars i una sala tancada que recrearà virtualment una Cordà, per a què els visitants puguen viure-la com si estigueren en el carrer Major. Aquesta zona audiovisual s'executarà gràcies a una subvenció de la Diputació de València amb un cost de 80.000 euros.

Sagredo va avançar que serà la Comissió Tècnica del Foc l'encarregada de valorar el material donat pels paterners i paterneres per a la seua posterior exposició, encara que l'alcalde va admetre la dificultat. «Volem transmetre que aquest material, de gran sentiment emocional per als seus propietaris, serà posat en valor al museu i protegit», va indicar Sagredo.

El dirigent socialista va explicar que les obres d'accessibilitat del recinte ja estan concloses i que la sala virtual es desenvoluparà enguany amb l'ajuda de la diputació. L'apertura definitiva es preveu per al pròxim any.Sagredo va enaltir la iniciativa perquè «serà una combinació de les nostres arrels i les nostres tradicions».

La regidora de Festes, Paqui Periche, va recordar que el «foli que ens concedia el títol de Festa d'Interès Nacional significava iniciar un treball, i aquest museu és part d'eixe treball. Avui és un dia d'orgull i a més d'un ens caurà una llàgrima».

Per la seua banda, Vicente Pla, coheter major, va qualificar la iniciativa de «extraordinària», i confirma «tot el treball fet pels nostres avantpassats i el que fem ara amb els xiquets per a mantenir viva la tradició de la Cordà». Malgrat tot, Pla va apostar per que «açò ha de continuar i pujar com l'escuma».

D'altra banda, autoritats municipals i integrants de la Comissió Tècnica del Foc van descobrir un placa commemorativa que recorda la distinció a la Cordà com a Festa d'Interès Nacional.