Allau de noms emergents en la XXIII edició del Cant al Ras

Fidel a la seua cita anual al calendari, un any més el tercer dissabte de maig Massalfassar convoca cantadores, cantadors i grups de música folk i tradicional a trobar-se al voltant d´un escenari obert per compartir las seua estima per la cançó valenciana de tradició oral. L´edició d´enguany es caracteritzarà per la notable presencia de noms emergents com la jove formació Tocaet, el nou grup de música infantil Canta Canalla, que presentaran el seu nou disc acabat d´editar, Marta Margaix, del grup X-Fanekaes, Xavi de Bétera, a punt d´estrenar el seu primer disc en solitari, o la darrera gran sensació del folk valencià, Els Jóvens, que en només uns mesos de trajectòria, han concitat l´entusiasme unánime de la crítica gràcies a un fantàstic primer disc amb cançons tan rodones com «Anís Tenis» o el «El gol i la mort (Romanç de Paco Alcácer)».

Al seu costat no faltaran formacions consagrades com Trompa i Fil, Urbàlia Rurana, La Romàntica del Saladar, la rondalla del Grup de Danses de Quart amb Fernando el Ratllat, l´Escola de Cant d´Estil del Puig o Pep Gimeno Botifarra que intervindrà acompanyat del músic marroquí Ahmed Touzani i faran un tast del nou disc que preparen conjuntament. El festival tindrà lloc a la plaça de l´església de Massalfassar el dissabte 19 de maig a partir de les 22:30 de la nit i està organitzat per la Colla de Dimonis de Massalfassar i l´Associació Cultural Tradició i Música, TraMús.

Uns dies abans, hui dimecres 16 de maig, a les 20:00 s´estrenarà a l´Octubre-Centre de Cultura Contemporània de València el documental «Cant al Ras. La nit del poble» dirigit per Josep Pitarch i Rosa Roig i produït per Lapònia TV.