Majd Abusalama és defensora de drets humans a Palestina. La seua arma? Un bolígraf i una llibreta. És escriptora i periodista i, per tant, una de les pitjors enemigues del règim israelí. L´abast de les armes contra la integritat i la vida dels periodistes s´ha posat de relleu en els últims dies. I ella ho denúncia al seu blog. Majd va vindre a València a 2013, després que la segrestraren i la maltractaren a la marxa del 15 de març de 2011 per la defensa dels drets palestins.

«En Palestina no hi han drets. Ara no hi ha aigua, tampoc electricitat, només tres hores al dia, les mateixes que quan obrin les fronteres: no hi ha llibertat de moviment», lamenta Majd.

«A mi m´agradaria tornar amb la meua familia, amb els meus pares i els meus germans, però tinc l´obligació de contar el que passa a Gaza, els assassinats. Tinc l´obligació de defensar els drets d´aquells que no poden fer-ho perquè estan amenaçats de mort. El món ha de conéixer el que ocorre en el meu país», denuncia.

I llança un missatge: «Les dones tenim que apropar-nos, demostrar la nostra vàlua. És una cosa que hem hagut de fer sempre, perquè sempre ens han dit que som el sexe feble. Però el nostre camí és la lluita, és la fraternitat entre germans i germanes. És alçar la veu davant d´injusticies i mantindre l´esperança en el nostre poble, perquè la pau és posible».