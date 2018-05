La festa de la ciència de la UV celebra hui els seus 10 anys

Expociència, la festa de la ciència i la innovació de la Universitat de València, celebra enguany la seua X edició. La cita és hui 26 de maig, de 10:00 a 14:00 hores, al Parc Científic de la institució acadèmica. El programa d´Expociència 2018 abasta un centenar activitats científiques i tecnològiques preparades principalment pels investigadors de la Universitat i del CSIC. El joc, l´aprenentatge i la diversió estan assegurats per als milers de visitants, grans i menuts, que cada any arriben a este espai per a la innovació ubicat en les immediacions del Campus de Burjassot-Paterna.

Expociència és la jornada de portes obertes del Parc Científic (PCUV), l´ecosistema d´Innovació de la Universitat de València i un lloc on científics i empresaris treballen per tal de fer efectiva la transferència del coneixement al sector productiu i a la societat. Com cada any, el Parc organitza esta festa de la ciència, la tecnologia i la innovació, amb la finalitat de mostrar al públic la seua activitat investigadora. I ho fa a mode de joc al llarg del matí d´un dissabte del mes de maig.

Enguany, l´organització ha preparat al voltant de 100 propostes lúdiques i divulgatives. A més de les activitats que els instituts de recerca del PCUV i l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria (ETSE) oferixen cada any, la festa compta amb la participació de les empreses del Parc, de diferents centres, departaments i entitats de la UV (Jardí Botànic, Clíniques de la Universitat-Fundació Lluís Alcanyís, Museu d´Història Natural de la Universitat, etc.) i de de la Fira Experimenta. A esta desena edició s´incorpora també la participació de diferents associacions i ONGs, la Ciutat de les Arts i les Ciències i l´Institut de Tecnologia Química (ITQ-UPV/CSIC), entre altres.