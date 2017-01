El anfitrión Baskonia es el principal rival a evitar

El Valencia Basket, tras la victoria conseguida ante el Estudiantes, certificó el hecho de ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que tendrá lugar este mediodía en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz.

Los «taronja» se encuentran ubicados en la segunda plaza de la clasificación, igualados con el Barcelona y Tenerife, y a una victoria del que ha sido campeón de invierno: el Real Madrid.

Los posibles rivales «taronja» en la eliminatoria de cuartos de final serán el Baskonia, Unicaja, Gran Canaria o Andorra. Sobre el papel el rival más asequible sería el conjunto andorrano, que ayer cerró su clasificación tras doblegar al Real Betis.



El equipo dirigido por Joan Peñarroya accederá al torneo copero por segunda vez en su historia, tras haber participado en la edición de Granada´95. El resto de equipos tienen una mayor tradición siendo el Baskonia, por su condición de anfitrión, el principal rival a evitar a priori.

El Gran Canaria fue el verdugo de los «taronja» en la pasada edición de A Coruña, mientras que jugar ante Unicaja es un auténtico «clásico» que en la historia reciente han caído del lado del Valencia Basket.

Sin ir más lejos, la pasada temporada el equipo «taronja» superó a los malagueños en el «playoff» por el título. Curiosamente el conjunto de Pedro Martínez rendirá visita al Martín Carpena de Málaga este próximo miércoles en partidos correspondiente a la tercera jornada del Top 16 de la Eurocup.

El Valencia Basket puede presumir de haber derrotado a todos estos conjuntos en la primera vuelta del campeonato. Sobre el hecho de ser cabeza de serie, el técnico Pedro Martínez no lo consideró excesivamente determinante: «Es un hecho positivo pero no primordial. Estamos contentos por acudir al sorteo entre los cuatro mejores. En cualquier caso en la Copa del Rey no hay favoritos y todos los partidos son difíciles. Vamos a tener el máximo respeto por todos», argumentó.

Por otra parte, Maier Unda y Joseba Beloki serán los encargados de hacer de manos inocentes en el sorteo en donde el Real Madrid, en su condición de primer clasificado, abrirá el torneo el jueves 16 de febrero. El Valencia Basket, que estará representado por su vicepresidente y consejero delegado, Francisco Raga, conocerá no solo su rival en los cuartos de final sino también el cuadro hasta una hipotética final y los horarios definitivos.