Ford reducirá la producción en 2018 y recortará personal

La multinacional Ford cerrará este año la producción en la factoría de Almussafes en números históricos, de en torno a 417.000 vehículos terminados. Es un récord fraguado en los últimos meses del año, por efecto del tirón del Kuga al calor de un mercado en que esta gama de vehículos (los SUV) están arrasando.

Para 2018, sin embargo, las previsiones de producción apuntan a la baja. Así lo han trasladado desde la dirección a los sindicatos en la reunión mantenida esta mañana para comenzar a abordar la negociación para un nuevo plan de competitividad, que se plasmará en el futuro convenio colectivo. La próxima semana comenzarán las negociaciones.

En este primer encuentro, con todo, la empresa ha trasladado que la bajada de producción -los cálculos hablan de 405.000 vehículos para 2018- va a conllevar recortes de personal. No habrá despidos, pero no se renovarán los contratos temporales. Aún no se sabe el impacto del recorte. De momento, no seguirán los 150 contratados para los últimos meses de este año como respuesta al incremento de producción. Y también es posible que no renueven parte de los 300 contratados en 2015 y que terminan al final de este ejercicio.

Además, como consecuencia de la bajada de la producción el día 2 de enero se convierte en vacaciones.

Según explica el responsable de UGT Carlos Faubel, la empresa ha reclamado, en líneas generales, mantener el ritmo de eficiencia y flexibilidad en la producción para 2018, en que se confía en captar nuevos modelos para elevar la carga de trabajo de la fábrica valenciana.

Otro de los asuntos que ha puesto la dirección sobre la mesa es la posibilidad de que la planta de motores adelante las vacaciones. Del parón tradicional de agosto, se reclama que cese su actividad en junio, para adaptarse al ritmo de producción de Estados Unidos, uno de los principales clientes del suministro del propulsor. Y es que el nuevo motor que tiene encargada la factoría equipará el Ford Maverick. UGT ya ha trasladado su oposición a esta medida. En abril de 2018 está previsto que se recupere el segundo turno de motores, perdido el pasado junio y que conllevó la aprobación de un expediente de regulación temporal de empleo.