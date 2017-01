Una votación de Ninots ayudará a una niña a tener una cámara hiperbárica

La Exposición del Ninot indulta a base de votos que han de ser de pago. Tanto los del público en general como las comisiones que, sabiendo que tienen posibilidades, compran talonarios enteros. La comisión de Ramiro de Maeztu-Leones ha organizado una iniciativa parecida, pero con un fin totalmente distinto: el día 11 se inaugurará una «Exposición del Ninot» entre las figuras que, en los 50 años de existencia de la comisión infantil, han indultado falleras mayores y presidentes y que se han sobrevivido al paso del tiempo. Con todas ellas se hará una votación entre los falleros y el público en general que quiera participar para elegir la mejor. Y los tickets (un euro por voto) se irán contabilizando para ayudar a Lucía Moreno, una joven de Torrent que padece distrofia simpático refleja „tras una caída accidental en el colegio„ y que necesita una cámara hiperbárica para poder mitigar sus dolores.

Esta muestra dará cuerpo a la semana cultural dedicada al 50 aniversario de la comisión infantil y que incluirá charlas sobre la realización de fallas y uso de pirotecnia y una misa en la Basílica.

Con esta iniciativa, las comisiones de falla reanudan su habitualmente generosa aportación a causas benéficas y, en este caso, a niños con problemas. La sensibilidad con estas cuestiones se puso en entredicho con lo sucedido las últimas semanas con el «caso Nadia Nerea». No es la misma situación aquí: «una fallera de la comisión tiene relación con ellos e incluso, sabiendo lo que ha pasado, la madre de la niña se ha ofrecido a enseñarnos los movimientos bancarios. No nos hace falta: creemos totalmente en la iniciativa y lo que quisiéramos es obtener la mayor cantidad posible de ayuda para ella» asegura Vicente Gómez, ex presidente y uno de los responsables de organización del evento.