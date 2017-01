El Museo Fallero recupera el mejor Alares

«Falles al Natural» es el argumento escogido para glosar la figura de un grande de las fallas infantiles que, asombrosamente, ha caído en el ostracismo, aunque él mismo asegurara ayer que «me lo dejé porque no estaba satisfecho con mis últimos trabajos». José Manuel Alares es un referente enorme del último cuarto del Siglo XX y primeros del XXI. Ayer, varios compañeros de profesión acudieron a reconocer su trayectoria artística en la exposición que le dedica el Museo Fallero y que toma el relevo de la dedicada a Vicente Lorenzo „que ahora se marcha al museo de Alzira, dentro del programa de intercambio de la red de museos falleros„.

Alares, que debutó en fallas en 1969, con 19 años, recordó una trayectoria a la que le falta el primer premio en la Sección Especial infantil «porque quizá viví en un momento en que mi estilo no se llevaba. ¡Claro que me fastidiaba no ganar!». Recordaba especialmente «los cuatro años en que iba con el mejor presupuesto, en l´Antiga de Campanar. Pues ni así me lo quisieron dar. Eso sí, el ingenio los gané siempre». Precisamente esa fue su principal característica: la ingente cantidad de galardones de ingenio que atesora. La muestra le sirvió, además, para reencontrarse con una figura „dos elefantes con las trompas entrelazadas„, presentada hace 40 años, «cuando la Exposición era en la Lonja. Me la indultó un vicepresidente de la JCF y no la había vuelto a ver». Alares se dedica ahora «a la ilustración, que realmente era mi fuerte, en un celda de monje». Soñando con que alguien se interese por unas creaciones que tienen el gusto de lo inconfundible.

El cartel y la polémica

Por otra parte, el ayuntamiento y la JCF presentarán pasado mañana, jueves, el cartel de fallas. Algo que ha servido para que el concejal popular Félix Crespo haya criticado no sólo que la adjudicación se haga tarde „el año pasado se presentó el 20 de enero„ sino que «aún no se ha firmado el contrato cuando faltan tres días y ahora comprobamos que dos meses después de fallarse el autor por parte del jurado, se procede al inicio de los trámites de la contratación. Es algo extraño y atípico que debería explicar».