Una «mascletà» con silencio

«En memoria de la víctima del accidente pirotécnico puede empezar la mascletà». Antes, un silencio bastante respetuoso teniendo en cuenta que la megafonía de la plaza llega a donde llega. Un crespón negro en el centro de la «jaula» y un aviso para que el público homenajeara al operario de la Pirotecnia Ricardo Caballer. El silencio, para lo difícil que es la plaza, se consiguió en gran medida. De la misma manera que la megafonía quedó silenciada antes y después del disparo. No era día para músicas alegres. Y quizá por ello, la tristeza se extendió no tanto al disparo de Hermanos Ferrández, correcto él, como al ambiente. A pesar de que mucha gente venía de la fiesta de la Diputación, con charangas incluidas, no era la risa y el buen rollo de otros días.

La concienciación está siendo una marca de identidad. Y si las falleras llevaban el día 8 lazos de color morado, ayer eran negros.

Incluso a pesar del refuerzo de los asistentes que venían de las poblaciones, no era día de llenazos. Esta vez se veían calvas en la calle Xàtiva. Posiblemente será uno de los últimos días que esto suceda.

Previamente, Joan Ribó recibió a las primeras autoridades municipales invitadas en el Salón de Cristal. En la recepción, Ribó también se unió al pesar «del Ayuntamiento y de todo el mundo fallero» por el accidente de la Pirotecnia Ricardo Caballer. Precisamente, el actual equipo de gobierno ha conseguido recuperar a esta saga pirotécnica para los disparos tanto de la Gran Fira como de Fallas, después de ausentarse en ejercicios anteriores, algo que era todo un trauma teniendo en cuenta que es, seguramente, la mejor pirotecnia del momento. «Ha sido un accidente lamentable y cercano a nosotros Ribó—, además es una empresa con la cual el Ayuntamiento ha tenido una relación muy larga»

Autoridades de 132 municipios, estaban invitadas hoy en el consistorio para ver de cerca la mascletà. También estuvo el Comandante Naval de València, Ignacio José Villarrubia de Francisco. La corte infantil disfrutó con los actores de Disney Channel. El ciclo avanza. Las falleras empiezan a restar más que a sumar y se espera que con Crespo hoy vuelva la normalidad.