Abusos sexuales en primera persona

n Ruth tenía una infancia perfecta, que se vio truncada al sufrir abusos sexuales de otro menor de su entorno. Cuando parecía que su pesadilla acababa, empezó el bullying en el colegio y un intento de violación, ante lo que solo encontró desahogo en la comida. Únicamente se refleja su sufrimiento en los resultados escolares y en su sobrepeso. En su cara, Ruth, siempre intenta lucir una impenetrable sonrisa.

Esa es la carta de presentación de Mi impenetrable sonrisa de la editorial Olé Libros, que la autora, Ruth Sicilia, presenta esta tarde a partir de las 19.30 horas en el Casal Jove del Port. Este primer libro es «una autobiografía sobre una mala experiencia de abusos sexuales en la infancia» convertida ahora en una historia de superación. En una reciente entrevista concedida a su editorial, la escritora del Port reconocía que «al ser una autobiografía tan delicada he valorado mucho los apoyos recibidos. Primero por Olé Libros y mi editor, Toni Alcolea. No sé de donde saqué las fuerzas para contactar, pero enseguida redujeron mis miedos y me dieron el empujón que necesitaba para dar luz a lo que estaba escribiendo».

En esta línea, Ruth añadía que esta historia «la empecé a contar con cuenta gotas. Me costó mucho soltarlo, pero ahora lo hablo con tanta naturalidad que asombra, aunque reconozco que algunos aún se están enterando del tema sobre el que trata mi libro».

Por cada libro vendido en la presentación de hoy, la escritoria destinará una parte a la asociación comarcal de discapacitados.