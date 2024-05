Reconocen la responsabilidad de Sagunt en la caída de un octogenario en la Gerencia

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana ha reconocido la responsabilidad del Ayuntamiento de Sagunt en la caída que sufrió un octogenario desde la terraza de la antigua cafetería del Casino de la Gerencia del Port. Como ya informó Levante-EMV, el instructor había dejado en suspenso el procedimiento hasta disponer de un informe sobre las características del murete que separaba la zona de mesas con el jardín al que se precipitó el hombre y, una vez estudiado, ha cuantificado la responsabilidad municipal en algo más de 50.000 euros.

A partir de este dictamen, que no es vinculante y suele alinearse con las tesis de las administraciones públicas, el gobierno municipal tiene la pelota en su tejado para resolver si acepta la propuesta del CJC, mantiene su postura de no indemnizar al hombre accidentado o decide aumentar el pago. De hecho, el organismo presidido por Margarita Soler fija la compensación por la caída por encima de los 100.000 euros, pero reparte la responsabilidad entre el consistorio, que es titular del inmueble, y la Asociación Recreativa y Cultural el Casino, a la que estaba cedido su uso.

Desde la familia del octogenario, su representante legal, José Miguel Golmayo, empieza por lamentar las dilaciones y falta de información sobre las novedades del procedimiento por parte del ayuntamiento. Se queja de no haber tenido acceso al informe municipal sobre el que se basa la indemnización asumida por el CJC y teme a este respecto que "solo se han cuantificado los daños por el accidente, pero no las secuelas".

Reclamación de 418.000 euros

La reclamación de la familia supera los 418.000 euros, ya que "a raíz de esa caída dejó de ser una persona autónoma y pasó a ser dependiente, con la necesidad de desplazarse en silla de ruedas", según Golmayo. Uno de los puntos del dictamen del CJC sobre el que discrepa es que "dice que estaba poco menos que senil, algo que se evidencia como falso cuando acudió solo a almorzar".

El organismo consultivo también achaca parte de la responsabilidad al accidentado al considerar que "había comido y bebido abundantemente", sobre la base de la declaración de la gerencia del bar, que testificó que había ingerido "vino, un carajillo y dos chupitos de whisky", cuando, según el abogado, lo que hizo "fue tomar un almuerzo de lo más normal".

Así y a expensas de que el gobierno de Sagunt resuelva la reclamación a la luz del último pronunciamiento, Golmayo adelanta que "no es una cuestión de dinero, sino de dignidad. Ya se ha reconocido la culpa del ayuntamiento, por la dejadez en su responsabilidad al ser consciente de la situación ilegal de la concesión y no hacer nada. La familia no se va a conformar con los 50.000 euros y la idea es acudir a los tribunales".

Marzo de 2021

Los hechos se remontan a marzo de 2021, concretamente a un sábado, cuando el hombre de 87 años acabó de comer y, al marcharse, tropezó con el muro de separación, de apenas 50 centímetros, y se precipitó cerca de metro y medio a la zona ajardinada colindante. Después de quedar inconsciente, varias dotaciones policiales y una ambulancia acudieron al lugar, donde estabilizaron a este cliente habitual del establecimiento y le trasladaron al Hospital de Sagunt con múltiples traumatismos. Como consecuencia de las heridas, el octogenario estuvo ingresado 10 días y requirió otros 108 días de estancia en un centro de rehabilitación, sin que nunca llegara a recuperarse totalmente del accidente, según confirma su abogado.

