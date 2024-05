PowerCo forma cantera en Sagunt para la gigafactoría

La compañía PowerCo (filial de baterías del grupo Volkswagen) ha puesto los ojos en los estudiantes de Sagunt como futura cantera de trabajadores de la gigafactoría. Así lo ha puesto de manifiesto el responsable del proyecto social de la empresa, Rodrigo Carucci, durante una jornada formativa que han realizado en el marco de la I Semana en Ciencia celebrada en la capital del Camp de Morvedre.

Carucci ha dejado muy claro que en lo relativo a empleo, "la prioridad es la gente de Sagunto". Un ejemplo claro, decía, es el taller que acogía la Casa de Cultura Capellà Pallarés, donde se ha explicado a los alumnos de ciencias de dos institutos locales, el IES nº5 y el Camp de Morvedre, el proceso de fabricación de celdas de batería, donde el alumnado ha estado brillante además de muy motivado. "La fabricación de celdas de batería es una industria innovadora, por lo que los perfiles que se buscan son nuevos, no hay demasiados, de ahí que estemos fomentando el conocimiento en movilidad eléctrica entre el alumnado de bachillerato y la Formación profesional de la localidad. Queremos crear cantera, vocación científica y masa crítica de conocimiento".

Otro de los objetivos de la compañía es "fomentar las carreras STEM. Es muy importante para PowerCo las mujeres con perfiles técnicos, por eso vamos a incentivarlas para que estudien ciencia, porque son perfiles muy buenos para nosotros", comunicaba.

El responsable del proyecto social avanzaba que para la ubicación de la gigafactoría en Sagunt fue determinante y decisivo la proximidad y la calidad de las universidades valencianas, centros tecnológicos, oferta en Formación Profesional, etcétera. La "gigafactoría será la primera del sur de Europa y la más importante en la producción de baterías".

Estudiantes fabrican baterías en la Semana de la Ciencia de Sagunt / Daniel Tortajada

Empleo local

En esa misma dirección se pronunciaba el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien no se perdió detalle del taller formativo impulsado por la empresa y el departamento de Innovación y Ciencia del Ayuntamiento de Sagunt. "Sagunt y PowerCo quieren retener talento". Moreno afirmaba que el ayuntamiento puso encima de la mesa la reivindicación del empleo local y aseguraba que la gigafactoría "dará preferencia a las personas de la localidad, además por lógica empresarial", ratificando ese compromiso. Por eso considera de vital importancia la formación y la apuesta del equipo de gobierno y la administración local por esta. "Se han anunciado 3.000 puestos de trabajo directos, en el ámbito industrial hay poco desempleo, no tenemos tanto volumen de desempleados, de ahí que estemos trabajando en fomentar la Formación profesional y los estudios en la rama científica", para formar esa cantera de talento que demanda la nueva industria, añadía. A este respecto, ha insistido en la importancia de las prácticas, de "llevar la ciencia a la realidad, que los estudiantes no solo conozcan la teoría; es necesario que vean cómo se aplica" y ha puesto como ejemplo el taller de PowerCo donde se les ha enseñado a los estudiantes a fabricar celdas de batería que es lo que realizarían en la gigafactoría".

Plazos gigafactoría

Moreno también ha avanzado algunas pinceladas sobre el proceso de construcción y urbanización. "Los plazos se van cumpliendo". El alcalde contaba que la urbanización "va por buen camino", además se están llevando a cabo las obras de conexión con la V23 y el polígono Camí a la mar y la intermodal. "Volkswagen también está cumpliendo plazos", decía. En cuanto a la producción, lo previsto es una primera fase en 2026 y la producción en masa a partir de 2027, avanzaba el mandatario.

Por lo que respecta a los talleres de formación dentro de la I Semana en Ciencia, que han contado con la presencia del concejal de Universidades Innovación y Ciencia, Toni Iborra, cerca de un centenar de alumnos y alumnas se daban cita en la casa de Cultura capellà Pallarés, donde tutorizados por varios ingenieros de la empresa y la ayuda de agentes de innovación del Ayuntamiento de Sagunt, han podido conocer el proceso de fabricación de celdas de batería. Una vez concluida esta primera fase, han procedido a una segunda, que ha consistido en el llenado de electrolitos para la activación de la celda. Los alumnos han controlado el proceso de calidad y han obtenido una buena crítica.

