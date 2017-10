El mític Rovellet i l'esperit d'Atenes

Els fonaments de Pelayo, tan sòlids que han aguantat tot tipus d'envits físics, econòmics i polítics, van tremolar d'emoció quan, impecablement vestit, amb l'elegància de quan vestia de blanc, desfilava per a arreplegar la medalla d'or del trinquet en què va nàixer i on les seues cames, vullga Déu que siga molt tard, recorreran els seus últims passos. Allí, brollaven llàgrimes dels que recorden el seu port, el seu tímid somriure, la seua cavallerositat.

Un dels molts savis que assaborixen l'ambient de Pelayo ens oferia ahir una conferència sobre història i filosofia aplicada a este esport. Ens parlava de l'educació de l'antiga Grècia; d'aquell ideal grec de l´«areté», és a dir, de la virtut; de les dos interpretacions que sobre matèria de formació oferien les dos principals «polis»; gregues, Esparta i Atenes. Afirmava amb perfecte encert comparatiu que Rovellet, era el més preclar exemple de l'esperit d'Atenes, és a dir, d'aquell que buscava en els jóvens una formació per la il·lustració, en l'equilibri, físic i mental, una conjunció de valors ético-estètics. En la pilota hi ha hagut i hi ha pilotaris formats en l'esperit espartà i n'hi ha en l'atenés. La pilota valenciana mereix l'ideal platònic d'oferir al cos i a l'ànima tota les perfecció i bellesa que siguen susceptibles. En la històrica jornada viscuda ahir en Pelayo, assistim a la sublimació d'eixe ideal: amb la mà i la pilota de varetes, amb la ceràmica valenciana, amb la força d'un ideal de superació a través de la bellesa artística del joc que es va plasmar en una partida extraordinaria, acord a la dignitat que reclamen les circunstáncies; amb la presència de la pilota femenina que s´obri pas per a obrir el futur a la igualtat. i, com no podia ser de cap altra manera, amb les paraules mesurades, elegants, dites amb el cor agraït del Rovellet: «esta medalla vull compartir-la amb tots els jugadors, empresaris, i aficionats que al llarg de segle i mig han donat vida a este trinquet. I a tota la pilota valenciana, en tots els seues modalitats». I Tonin, les va citar a totes. La perfecció personificada. Atenes. Rovellet: art, oratòria i música.