Un Individual més obert que mai

La impressionant demostració de joc de Puchol II en la final del passat any contra Soro III, al que va destronar en el segon intent, obria una nova era en la història de la competició. Qui més qui menys pensava que estàvem davant d´un pilotari amb tanta qualitat i joventut que seria capaç de liderar durant molts anys l´escalafó de l´escala i corda, com anteriorment ho havien fet Genovés, Sarasol, Álvaro i el mateix Soro III.

Per això, a Vilamarxant van eixir les apostes clarament a la seua mà. Per això, després de guanyar el primer quinze van arribar a donar tres jocs al rival. La història ja la coneixem: Puchol II es va trobar amb un rival que no esperava; un pilotari amb un dau superlatiu i amb una facilitat per a restar a l´aire que li feia portar la iniciativa en molts quinzes. El de Vinalesa va entropessar amb un pilotari convençut, amb força física i moral, amb pètria resistència física i anímica. I molt inspirat en cada colp. Va véncer i va convéncer.

Ara, després d´haver eliminat al campió, les possibilitats s´obrin per a tots. També per a Soro III, que continua esperant la possibilitat de recuperar la corona de campió? Ja està en semifinals.

Demà, a Vila-real, a partir de les 22.30 hores s´enfrontarà a Miguel i el de Massamagrell part com a favorit en la majoria de pronòstics, sempre i quan es complisca amb el guió esperat. Convé recordar que Miguel ja sap el que és guanyar un Individual. No és qualsevol rival, ni molt menys.

El diumenge, a Guadassuar

Diumenge pròxim, en partida matinal, totes les atencions es traslladen a Guadassuar on està l´atractiva semifinal que mesurarà a Pere Roc II i Marc de Montserrat. Dos jugadors que aspiren a tot.

Arriba Pere Roc amb un bagatge estadístic que li afavorix, però la pilota de Marc es imprevisible; els seus colps desconcerten a qualsevol. Allunyat del classicisme de Puchol II, afronta la partida sense res a perdre i molt que guanyar. Totes eixes variables compten en estes partides que solen decidir-se per xicotets detalls, per estats d'ànim i fins i tot per la sort. Tot val per arribar a ser campió.