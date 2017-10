El món de la pilota debat els seus reptes per al segle XXI

La Generalitat Valenciana i la Universitat de València, a través de la Càtedra de Pilota Valenciana, i amb la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal, organitzen el congrés: «La Pilota Valenciana: Reptes per al segle XXI».

El congrés, que es desenrotllarà en la seu de la Fundació Universitat - Empresa de la Universitat de València – ADEIT, entre el dijous 26 i el dissabte 28 d'octubre té com a objectiu «marcar el camí que s'ha de seguir per a la futura promoció de la pilota i la creació i consolidació d'estructures que asseguren la seua pràctica entre els valencians i les valencianes així com ho ha estat al llarg de la història». Una trobada on difondre, reflexionar i debatre sobre el futur de la pilota.

Es tracta de la primera vegada que es realitza un congrés multidisciplinari entorn de la pilota valenciana. D'esta manera experts de diferents àmbits, com l'esport municipal, patrocini, comunicació, instal·lacions, cultura o màrqueting debatran en comunicacions, ponències i taules redones, durant els tres dies del congrés sobre els millors mecanismes per a promocionar la pilota.