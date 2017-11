Soro III i Javi ja estan en les semifinals del Savipecho

Incontestable l´actuació de Soro III i Javi en l´eliminatòria del Trofeu Savipecho disputada ahir en el trinquet d´Oliva. La parella s´ha classificat per a les semifinals del torneig d´escala i corda en derrotar a Genovés II, Jesús i Carlos per 60-25.

El trofeu continua hui al trinquet de Guadassuar, ara sí amb una sessió doble. Seran dos confrontacions entre trios. Es tracta de dos partides que tenen pinta de guerreres.

Primer es jugarà a raspall. Serà la segona partida del torneig d´esta modalitat: Ricard, Seve i Néstor contra Montaner, Sanchis i Raúl. Pilotaris consolidats i joves als quals se´ls ha obert les portes dels millors cartells pels mèrits realitzats en els últims mesos. És un cartell ple de qualitat, forá i ganes de demostrar que hi ha nivell per a estar entre els grans.

A continuació es tancarà la fase classificatòria del torneig d´escala i corda: Miguel, Félix i Álvaro contra Francés, Pere i Tomàs II. La gran majoria, cares habituals de les cites més rellevants i distribuïdes de manera que els equips acumulen tanta pegada com tècnica. Poden ser els ingredients adequats per a on còctel explosiu.