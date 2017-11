El frontó busca nou campió

La tornada de semifinals del XXXI Autonòmic de Frontó Individual – Trofeu President de la Generalitat Valenciana ens va deixar dos remuntades, ja que tant Pasqual de la Pobla de Vallbona com Adrián de Museros es van sobreposar a les derrotes de l´anada per aconseguir el bitllet fins a la final.

La primera semifinal es decidia el dissabte al frontó de la Pobla de Vallbona. Pasqual va fer valer la seua condició de local per superar a Adrian de Quart per un contundent 41 per 28, resultat que li assegurava el pas a la final, ja que en la partida d´anada va caure derrotat per un ajustat 38 per 41.

La segona semifinal també es presentava més que atractiva, degut a que Alejandro de Paterna havia aconseguit en l´anada una ajustada victòria per 41 a 38 front a Adrian de Museros. La tornada es jugava en el mateix recinte que s´havia disputat el primer duel de l´eliminatòria, el frontó de Xest. Va ser una partida intensa i disputada, en la qual Adrian de Museros es va imposar pel resultat de 41 per 31, fet que li donava el pas per a la gran final que es disputarà el pròxim diumenge 10 de Desembre.

Tant Pasqual II com Adrian de Museros es tracten de dos jugadors amb un gran número de finals disputades en l´Individual de Frontó. Pasqual II ostenta en el seu palmarès 3 campionats i 5 subcampionats, mentre que Adrian de Museros ha aconseguit alçar el títol de campió en dos ocasiones, i s´ha quedat en altre tres ocasions a les portes d´aconseguir-ho. Precisament es tracta del vigent subcampió del torneig.