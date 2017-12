La Fundació assegura la viabilitat dels contractes dels jugadors per a 2018

La Fundació per la Pilota Valenciana va reunir ahir als jugadors professionals d´escala i corda i raspall per infromar-los de que a partir de l´1 de gener els seus contractes deixaran de ser responsabilitat de la Federació i passaran a estar gestionats per la Fundació, que s´encarregarà de fer els pagaments.

A més, la comissió executiva del patronat de la Fundació els va confirmar que serà a partir de març, quan finalitze la Lliga, quan es pose en marxa un nou model de gestió del món professional, que encara s´ha de treballar i pulir.

Després de la reunió amb els jugadors, els representants de la Fundació també es van reunir amb els trinqueters per tal d´explicar la situació actual, en la que encara no s´ha decidit quina proposta de projecte esportiu s´aplicarà a partir de març. El termini per a presentar propostes acaba el pròxim 3 de gener.

Cap de setmana gran a Pelayo

La final del XI Trofeu Mestres, demà a les 11.30 hores al trinquet de Pelayo, enfrontarà a Puchol II i Pere contra el trio de Genovés II, Javi i Tomás II. Una partida que promet espectacle en la vespra de Nadal.

D´altra banda, esta mateixa vesprada (16.30 h.) es juga la final de la competició femenina. Victoria, Amparo i Fanni s´enfronten a Ana Puertes, Myriam i Aida.

I mentre acaba el Mestres comença el Trofeu Nadal de Benidorm. Demà es jugarà la primera semifinal, en la que Miguel, Héctor i Carlos mesuren forces amb Giner, Jesús i Monrabal. La segona semifinal serà el dimarts i serà cosa de parelles: Puchol II i Pere contra Pere Roc II i Santi. El títol es decidirà el dia 31 de desembre. El millor comiat d´un intens 2017.