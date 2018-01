Doble victòria de Titin III a Alfafar i Cheste

Els frontons d´Alfafar i Cheste han viscut dos duels basc-valencians. Ha respost l´afició omplint les grades i sobretot ha respost l´espectacle, tant per la qualitat dels protagonistes com pel material triat per al joc: pilotes entre 70 i 75 grams, de tir lent que afavorix el joc dels davanters i el lluïment en els rebots.

En el frontó del Centre Cultural i Recreatiu d´Alfafar, mític lloc des d'on es va començar la recuperació d´esta especialitat en l´àmbit de la Federació de Pilota Valenciana, Titín III i Pasqual es van imposar per 31 a 37 a Xala i Cervera. Va ser una ovació continuada. Es van lluir els quatre jugadors però, a pesar de la derrota, va ser Cervera el que va arrancar les ovacions més intenses. La seua va ser una exhibició en els rebots. Va passar els més dificils, amb ambdós mans.

El duel entre els davanters, Titín i Xala va ser espectacular . Cap dels dos va errar una sola pilota al llarg dels més de seixanta minuts de joc intens que va durar la partida. Tots foren despedits amb una tancada ovació.

El festival de bon joc continuà ahir a Cheste. Titín III va jugar acompanyat de Pasqual mentres que Xala va ocupar la posició de saguer amb Lemay de davanter.

Nova victòria de Titín III, si bé va tindre en Pasqual a un jugador determinant, en una de les millors partides que se li recorden en els frontons. Lemay va plantar cara a Titín III, que si bé en els compassos inicials pareixia acusar l´intens esforç de la vespra, en la recta final va aconseguir la seua inspiració de sempre per a acabar amb una victòria per 31 a 26. A tots va sorprendre la fortalesa i elegància de Xala com saguer, i sobretot la seua facilitat per a rebotejar, sens dubte cultivada en la seua etapa com a figura juvenil dels trinquets d´Iparralde.

Prèviament a les partides masculines els aficionats van poder disfutar del joc de quatre de les millors fèmines pilotaris valencianes que han demostrat la seua capacitat per adaptar-se a esta especialitat. Ana Belén, Anabel, Mónica i Amparo van disfrutar i van fer disfrutar els aficionats en les dos confrontacions, amb victòries repartides.