La Llosa decideix la final

La segona semifinal de la XXV Lliga Bankia de raspall s'ha presentat hui a la Llosa de Ranes. Al seu trinquet es jugarà este dissabte (18.30 hores) la partida que decidirà quin equip lluitarà pel títol el diumenge 25 de març a Bellreguard. El trio de l'Ajuntament de Senyera, format per Ian, Canari i Ricardet, s'enfronta al de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, amb Guadi, Brisca i Miravalles. Els de Senyera van aconseguir acabar com a primers la fase regular del campionat i parteixen com a favorits, ja que els de la Llosa es van classificar com a quarts.

La partida s'ha presentat hui a l'Ajuntament de la Llosa de Ranes.

El trio guanyador es vorà les cares amb el de Moltó, Tonet IV i Lorja en la gran final del 25 de març a la "catedral" del raspall.