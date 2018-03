El campió es recupera contrarellotge

És el torn del raspall. La final de la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València es va presentar ahir a la seu de la corporació provincial. La partida es jugarà el pròxim diumenge a Bellreguard (11.30 hores). De roig vestirà la formació de Senyera, amb Ian, Canari i Ricardet, mentre que de blau jugarà l´equip de Barxeta de Moltó, Tonet IV i Lorja.

El defensor del títol, Moltó, va explicar les molèsties que pateix en la cama des del dissabte. «A la nit la tenia molt inflamada i el diumenge també, però m´estic tractant des del dilluns i he millorat moltíssim. Encara no he entrat al trinquet per provar-me amb intensitat i saber si estic en condicions. Tot apunta que no hi haurà problema», va afirmar.

«Els dos equips tenim les mateixes opcions. Quan ens vam enfrontar en la fase regular va ser una partida molt igualada i ara passem a un trinquet que tots tenim molt tocat», va explicar Ian, campió Individual i líder en la fase de grups amb el seu trio.