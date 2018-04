El Corte Inglés més renyit

Fins a sis equips estan lluitant per les primeres posicions de la màxima categoria del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran Trofeu El Corte Inglés.

Després de les sorpreses de la jornada anterior, on el líder Kiwa Quart va caure en casa davant l´Ovocity Marquesat, i de que el Lanzadera Montserrat guanyara dimarts al Caixa Popular Meliana en la partida suspesa per pluja, la classificació està molt ajustada. Només hi ha tres punts de diferència entre els dos equips que marxen en primera posició, Quart i Albuixech, i el cinqué classificat, el Faura. L´Ajuntament de Beniparrell ocupa el sisé lloc, dos punts per darrere del Faura, però amb una partida menys, que en cas de guanyar-la el situaria també en la zona alta de la taula.

La jornada de demà dissabte portarà al Kiwa Quart a visitar a l´Electrofassar Massalfassar al seu carrer, en una partida on els de Quart es juguen la primera posició i els seus rivals evitar les places de descens. L´altre equip del Camp de Morvedre, el Faura, es jugarà al seu carrer seguir en les primeres posicions, ja que el seu contrincant, l´Ovocity Marquesat, és rival directe en la classificació. L´Ajuntament de Beniparrell i el Lanzadera Montserrat viuran altre enfrontament entre equips implicats en la lluita pels primers llocs, en esta ocasió en el carrer de la localitat de l´Horta Sud. El colíder Albuixech i el cuer Caixa Popular Meliana tancaran la jornada jugant en el carrer dels primers.

D´altra banda, el dimarts es va signar l´acord entre l´ajuntament de Beniparrell, representat per l´alcalde Salvador Masarroca, i la Federació de Pilota Valenciana, pel seu president José Daniel Sanjuán, pel qual el carrer de pilota municipal serà la seu de les finals de carrer de la present edició de l´Autonòmic El Corte Inglés de Galotxa. Les mateixes tindran lloc el cap de setmana del 14 i 15 de juliol, i comptaran amb cinc partides sènior, una juvenil i la corresponent a la categoria femenina.

L´Alfara de la Baronia ocupa ara la primera posició en la màxima categoria de la competició en trinquet, amb un total de 15 punts, després de la seua victòria davant el Paddock Riba-roja B la setmana passada. Un punt per darrere es situa el Trinquet de Torrent A, seguit del Riba-roja B, amb 13, i del Llíria A, amb 12 punts al seu caseller.

Respecte a la categoria femenina, el Caixa Popular Godelleta és el que està al capdavant de la taula, després de guanyar amb solvència la setmana passada al vigent campió, el Cent Duros Borbotó A. Les jugadores godelletanes sumen 15 punts, quatre més que el segon, el Borbotó A, i jugaran esta jornada davant el Llíria.