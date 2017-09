Una nit que fusiona música i solidaritat en contra de la pobresa

El pròxim dijous 5 d´octubre la sala Moon de València acollirà una nit molt especial. La música serà la protagonista però el verdader protagonisme és per a la solidaritat. Pobresa Zero ha organitzat una vetllada amb tres concerts per a la IV Nit Solidària que estarà nomenada com «No ens dona igual».

?Esta iniciativa on participen entitats com la Generalitat Valenciana, l´Ajuntament de València, la Diputació de València i Caixa Popular també es mobilitza mitjançant missatges com «mou-te contra la desigualtat obscena».

?Les entrades es podran adquirir a la mateixa taquilla o per internet amb la plataforma ´notikumi. El cost d´estes serà de dotze euros i la recaptació anirà íntegrament per al col·lectiu Pobresa Zero. A més, aquells que no puguen acudir a la IV Nit Solidària però vulguen contribuir econòmicament, podran fer la seua aportació en forma de transferència bancaria mitjançant la ´Fila Zero´. El número del compte és: 3159-0015-8122-6280-7411 de Caixa Popular. També es pot contribuir donant-li presència a l´esdeveniment a les xarxes socials amb els hashtags #NitPobresaZero i #desigualdadobscena.

?L´acte estarà conduït per Maria Juan, actriu i còmica valenciana que actualment forma part de la gira de les nits del Club de la Comèdia per tot el territori nacional. Els tres grups que faran gaudir al públic seran la banda de rock catalana ´Gossos´, ´Herba Negra´ i ´Las Hijas de la Cumbia´.