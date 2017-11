Més de 300.000 menors es troben en risc de perdre la cura parental a Espanya

El maltractament físic, el psicològic, l'abús sexual i la negligència entesa com la privació de les necessitats bàsiques, són els motius que condueixen a la separació d'un xiquet del seu nucli familiar a Espanya. En aqueix sentit, Aldeas Infantiles recorda que l'orfandat no és la principal causa per la qual els menors no visquen amb els seus pares. De fet, açò únicament ocorre en el 1% dels casos a nivell mundial.

Aldeas Infantiles SOS fa hui aquesta estimació amb motiu del Dia Internacional del Xiquet. Actualment hi ha 42.628 menors que han perdut la cura parental i viuen sota una mesura de protecció a Espanya, ja siga d'acolliment residencial o familiar. No obstant això, no existeixen dades estadístiques precises sobre els xiquets en risc de perdre la cura dels seus pares, ha explicat Pedro Puig, president de Aldeas Infantiles.

Per açò, l'organització realitza aquesta estimació amb diferents registres oficials, combinant-los amb els factors de risc que condueixen als xiquets a una situació de vulnerabilitat. La desestructuració familiar, l'existència de violència entre els pares, el consum de drogues, la paternitat primerenca, l'absència d'habilitats parentals o la manca de xarxes socials i familiars sòlides són alguns dels principals factors que poden incrementar el risc d'un xiquet a perdre la cura dels seus pares. En relació a la pobresa, Aldeas aclareix que a Espanya l'existència de pobresa material, encara que es considera un indicador de risc, no desemboca en la separació del xiquet de l'entorn familiar.

Nou missatge

«Què és millor? Renyir-li o raonar? Campament o ludoteca? Triar-li la roba o que la trie ell? Per a alguns xiquets el millor és una mica més bàsic. Més xiquets dels quals penses creixen sense la cura dels seus pares». Aquest és el missatge amb el qual Aldeas Infantiles vol sensibilitzar a la societat espanyola.

Segons Pedro Puig, president de l'organització, «hi ha molts xiquets que lamentablement no compten amb ningú que es faça aquestes preguntes; les seues necessitats són molt més bàsiques; per això, com a societat, hem de ser conscients d'açò i tenir sempre present que el més important per a un xiquet és poder créixer en una llar en el qual se senta volgut i protegit», assegura.

Aldeas Infantiles coincidint amb el Dia Universal del Xiquet, posa el focus en el dret de tot xiquet a seguir sent xiquet. «Sabem per experiència que els xiquets que han hagut de separar-se de les seues famílies s'han vist obligats a exercir rols que no corresponien a la seua edat i a prendre decisions que haurien de correspondre a un adult; i per açò volem posar el focus en aquest tema i ajudar-los al fet que puguen créixer com a xiquets», ha explicat Pedro Puig. Aldeas Infantiles celebra en 2017 els seus cinquanta anys de treball a Espanya, cinc dècades dedicades a proporcionar una llar a aquells xiquets que no poden tenir-ho i a enfortir a les famílies vulnerables perquè puguen cuidar adequadament dels seus fills.

«Quan els pares s'enfronten a realitats complexes pot resultar-los molt difícil oferir als seus fills el que necessiten per a créixer. Per açò és tan important recolzar-les en aqueixos moments enfortint les seues capacitats parentals i ajudant-les a superar la difícil situació en la qual es troben», assegura Pedro Puig.