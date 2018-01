Algemesí Solidari amplia la seua escola a Burkina Faso

En les pròximes setmanes començarà la segona fase de construcció del Centre de Secundària de Baasneere a Burkina Faso que està impulsant Algemesí Solidari. La segona fase inclou la construcció de l'edifici d'administració del centre i les latrines, una volta inaugurat l'aulari. La Universitat Politècnica de València es troba ara mateix impartint un taller de construcció de voltes a la localitat de Burkina Faso.

?Ha sigut el primer curs en què els alumnes de post-primària de Baasneere i els poblats de la rodalia han pogut fer classe en un aulari condicionat prop de casa, gràcies a les aules construïdes a la primera fase.

?Ara arranca la segona a poc a poc per a completar la construcció de quatre despatxos, una sala de professors, una secretaria, un local per acollir la instal·lació elèctrica d'origen solar, i latrines per als alumnes i els professors. Algemesí Solidari està ultimant les negociacions amb l'empresa constructora de la ciutat d'Ouguadougou , la capital del país, per a poder iniciar les obres el més aviat possible.

?Com ja es va realitzar amb les obres de l'aulari, el nou edifici es realitzarà amb murs i voltes de blocs de BTC, fets manualment amb terra crua a pressió, i una sobrecoberta de xapa metàl·lica per a reduir l'impacte climatològic de la zona. En aquesta part d'Àfrica es registren temperatures molt baixes o per damunt dels 40 graus depenent de l'època de l'any.

?Al mateix temps , un grup de voluntaris de la Càtedra Unesco de construcció amb terra de la Universitat Politècnica han visitat Baasneere per a fer un taller de voltes de 15 dies de durada per a ensenyar els treballadors locals a construir voltes amb la tècnica valenciana de la volta tabicada. Es preveu que durant uns 7 mesos estaran treballant unes 12 persones en les obres. La seua direcció es farà des d´Algemesí pels autors del projecte i per un arquitecte a peu d´obra. Una volta finalitzada aquesta fase, començarà la redacció dels projectes per a construir la biblioteca, un laboratori de ciències i habitatges per al professorat.