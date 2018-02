Aliança estratègica de Creu Roja amb Caixa Popular

Caixa Popular és soci estratègic de la labor social que Creu Roja Espanyola realitza a València. Com a cooperativa valenciana compromesa amb la societat, l'entitat va formalitzar fa un any un conveni de col·laboració que consolida la trajectòria d'actuacions conjuntes. L'acord contempla el suport de Caixa Popular a la labor de Creu Roja, i posa especial èmfasi en els projectes socials, entre els quals figuren Infància en dificultat social, Ocupació i altres col·lectius vulnerables.

Una de les línies d'intervenció noves durant l'últim any ha sigut la sensibilització i mediació per a l'obertura de comptes bancaris a persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional. Caixa Popular ha aconseguit tramitar més de 107 expedients de famílies refugiades, que s'ha concretat de moment en un total de 74 comptes bancaris, derivades per Creu Roja Espanyola i altres entitats socials. Es tracta d'un aspecte fonamental en la normalització i integració d'estes persones: lloguer d'habitatge, ingrés de nòmina o prestacions, entre molts altres.

Caixa Popular s'ha convertit en primera entitat que ha creat un compte específic per a persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional. Destaca que l'entitat ha generat un Protocol i Document Informatiu al Client que reflecteix les característiques i condicions, traduït a diferents idiomes, concretament a l'anglès, francès, rus i àrab.