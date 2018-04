La Junta Central Fallera premia, junt a l'ONCE, les accions socials i de sensibilització de les comissions

L´Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) ha volgut sumar-se al reconeixement del treball realitzat per les comissions falleres que dediquen part del seu temps i esforç a construir una societat més solidària i accessible per a tots.

Aquests Premis pretenen fomentar i impulsar l'interès de les comissions falleres a desenvolupar accions socials, humanitàries o d'accessibilitat per a persones amb discapacitat. Tindrà cabuda qualsevol activitat realitzada per les comissions falleres (entre el 20 de març de 2017 i el 20 de març de 2018) que aporten algun benefici a persones i que ajuden a la sensibilització de la societat en àrees com la inclusió social, projectes humanitaris, lluita contra la pobresa, ajuda a la infància o la vida de persones amb capacitats diferents.

El termini de recepció dels treballs en la Secretaria de la Junta Central Fallera (JCF) finalitzarà el 24 d'abril a les 24.00 hores. El lliurament de premis es durà a la XV Gala de la Solidaritat de la JCF.

Ambdós institucions volen agrair amb aquests Premis la labor altruista de les comissions falleres i la seua implicació solidària, així com reconèixer la «visibilización de determinades realitats que es donen en la nostra societat».