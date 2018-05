CEAR PV enfoca el seu tercer concert solidari a les dones que han de fugir de la tracta

La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR PV) ja prepara el seu III Concert Solidari «Casa meua és casa vostra», que se celebrarà el dimecres 30 de maig, a les 20 hores, al Teatre Micalet, amb el qual vol posar de relleu les causes de moltes dones que han de fugir per ser víctimes de tracta.

Així, recorden que la concesió de protecció internacional a les dones per ser objecte d'explotació sexual és un dels menys reconeguts a Espanya, ja que es calcula que només un 5 % són identificades per la polícia i un 0,05 % són reconegudes amb estatut de refugiades. Per això, CEAR PV ha volgut que en esta edició del seu concert solidari siguen les dones les protagonistes. Així, comptarà amb les actuacions del Cor de l'Eliana, una formació amb una dilatada trajectòria i un vincle amb les causes socials; Olaya Alcázar, compositora, cantant, actriu i ballarina compromesa amb les causes socials; Jady Seck, compositora, cantant i guitarrista senegalesa provinent d'una família d'artistes a nivell internacional; i el Grup de Teatre de CEAR a Cullera.

Les entrades del concert solidari «Casa Meua és Casa Vostra» ja estan a disposició del públic a la plataforma on line Notikumi o de manera física als locals CaRevolta, al Terra, al Racó de la Corbella i a la mateixa oficina de CEAR PV a València. De la mateixa manera, en cas de no poder anar al concert, també es pot col·laborar a través de Notikumi amb la Fila Zero.