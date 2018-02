Marcelino: "Ojalá se prolongue mucho tiempo mi estancia en el Valencia"

Mateu Alemany dijo que con su perfil como entrenador no hace falta director deportivo.

Como ya sabéis, opino de entradas y salidas de jugadores y cómo queda conformada una plantilla, pero en ningún caso doy nombres, el entrenador debe estar ocupado en entrenar. Hay una secretaría técnica con la que tenemos una comunicación fluida, y cuando se busquen perfiles daré mi opinión.

Las dos partes están de acuerdo en no abordar una ampliación de contrato hasta final de temporada.

Ambas partes estamos de acuerdo que el Valencia está por encima de cualquier tema personal de un entrenador que además tiene otro año más de contrato. Tiempo habrá. Me reconfortan las palabras de Mateu, pero lo que me hace feliz y satisfecho es la respuesta de mis jugadores. Es cierto que nos sentimos aceptados, respaldados. Ojalá se prolongue mucho tiempo mi estancia, pero esto es fútbol. Esto oscila mucho, pero intentaremos que oscile lo menos posible.

¿Qué balance hace del rendimiento de Vietto y Coquelin?

Todos debemos aportar más al equipo. Todos debemos intentar mejorar, a nivel individual y grupal. Estamos satisfechos de ambos y de ambos esperamos más y mejor.

¿Oxigenará al equipo ante los tres partidos en una semana que vienen?

Pondremos a los jugadores más adecuados para ganar, vamos a dar lo máximo en los siete partidos que quedan en nuestro campo, hay jugadores que vienen arrastrando problemas, veremos las secuelas que deja cada partido. Es muy difícil que repita las alineaciones.

Simone Zaza. No marca desde el 9 de diciembre, no es titular fijo. Lo ve centrado y sereno desde el punto de vista anímico y de rendimiento?

Lo veo supercentrado y supersereno. Lo veo muy bien, francamente bien, igual tuvo momentos hace unas fechas que no estaba muy bien. Ahora lo veo en un buen estado de ánimo, con una actitud de trabajo fenomenal. Vemos datos físicos, nivel mental, y no me preocupa para nada su estado mental y físico. Hay situaciones que se dan, hay otros jugadores que están actuando un poco más, pero todo irá a su cauce. Hay que intentar ser justo, y siempre analizamos cuáles son los mejores jugadores para ganar cada partido.

¿Va a llegar Kondogbia?

Valoraremos definitivamente mañana si el hecho de participar no perjudica su recuperación. Al más mínimo riesgo, le daremos más tiempo de recuperación

¿Por qué dice que no se le debe poner ningún "pero" al equipo?

Voy a intentar distinguir entre el nivel global de la competición y situaciones concretas de la temporada. Hay que ver dónde estamos, cuáles eran los objetivos, el nivel de exigencia del equipo, los rivales de la parte alta. En líneas generales estamos en un nivel óptimo y máximo. En ese proceso hay muchas cosas que mejorar. Estoy tremendamente orgulloso de la mentalidad de los futbolistas. No tengo nada que me lleve a transmitir dudas. Los datos demuestran que en determinadas situaciones debemos mejorar. En ataque, defensa, creación y repliegue. Si nos marcan dos goles con el pie en saque de esquina, nos pone en peligro el resultado, indudablemente. Me hubiera gustado jugar mejor en Málaga, hay situaciones de juego que condicionan. Se vio con el Atlético, que también ganó allí de forma muy apurada. Mis jugadores y yo siempre queremos ganar siempre por 3-0.

¿Le preocupan las faltas a Guedes?

Los árbitros deben valorar si las entradas son de tarjeta, no soy quién para indicar eso a nadie. Me dedico a entrenar.

¿Qué conviene en el Sevilla-Atlético?

Con rivales cercanos ya sabéis que pienso que es mejor que empaten. Es muy difícil alcanzar al Atlético, con solo 8 goles en contra, y 16 jornadas sin encajar goles. El equipo de Simeone es francamente eficiente.

¿Qué Real Sociedad esperas?

Lamento que no haya pasado en la UEFA. Juega bien al fútbol, es muy variable en cuanto al rendimiento, entre partidos y en un mismo partido. Es un equipo que domina los partidos, con un contraataque brillante, pero casi siempre concede ocasiones al rival. Tienen más virtudes ofensivas que defensivas. Era un equipo aplaudido hasta hace poco.

¿Se pueden evitar desgracias como el fallecimiento del ertzaina?

Es muy triste que un espectáculo tan bonito como es el fútbol se vea envuelto en estas desgracias. No tengo ninguna duda de que es evitable. Tenemos redes sociales y dos grupos citan para pegarse. Y más fácil prevenirlo si algunos de esos grupos vienen de lejos. Solo nos ponemos tristes cuando ocurren estas desgracias, pero hay que evitar el riesgo. Con lo bonito que es el fútbol, es para disfrutarlo y que las familias no se vean involucradas en situaciones de peligro.