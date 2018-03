Marcelino, sobre la lesión de Coquelin: "Hemos escuchado como si se rompiese una madera"

La lesión de Coquelin

Hemos tenido un contratiempo importante con la lesión de Coquelin. Se confirma que en una acción del entrenamiento se ha roto el tendón de Aquiles. Es una baja de un futbolista muy muy importante que ha demostrado su calidad humana y futbolística y una adaptación extraordinaria. Es una persona de mentalidad positiva y un futbolista muy fuerte.

¿El tiempo de baja podría ser de 6 meses?

En toda mi trayectoria no recuerdo una lesión en el tendón de aquiles en un compañero de equipo. Habrá que diagnosticar si ha sido total o parcial la rotura. Una vez que se le haya intervenido, habrá una valoración más aproximada de su baja.

¿Cómo ha sido la acción?

Una salida, un apoyo sobre pierna derecha. Sintieron como si se rompiese una madera. Miró para atrás como si hubiese recibido una patada. Qué bonito es el fútbol y de qué manera puede surgir una acción así. Estamos dentro de un destino cada uno.

Parejo por fin ha sido convocado por la selección.

Me congratulo enormemente de entrenar a futbolistas internacionales. Esta llamada a Dani, con respeto a todo el mundo, se hace justicia, desde el inicio ha sido un futbolista fundamental con un rendimiento importante. Rodrigo sigue en la selección, es producto de su trabajo. Nos produce una gran satisfacción, que todos estos jugadores, y algunos que se quedan fuera y también lo merecen, se ganen el privilegio de defender los colores de su país. Con su trabajo se gana ese privilegio.

Kondogbia no ha sido llamado en Francia

Kondogbia lleva haciendo muchísimos extraordinarios partidos. Ha sido básico en esta temporada, determinante en el juego, y jugando con todo el atrevimiento del mundo. No sigo mucho a los otros centrocampistas que han sido convocados, pero varios de ellos están a un nivel inferior del de Kondogbia. Vimos a Kondogbia jugar contra el Sevilla y a Pogba jugar contra el Sevilla. Si fuera seleccionador de Francia, lllevaría a Kondogbia, pero no lo soy.

Efecto de la lesión de Coquelin en el grupo

Dentro del grupo la lesión de Coquelin sí que deja un sinsabor grande. Ha sido un golpe duro, sí que nos puede afectar. Las noticias positivas, como la de Parejo, aumentan los estímulos del equipo. Sí que veo una excesiva euforia de considerar que somos equipo de Champions, cuando no lo somos. Debemos centrar la atención en el partido, respetar al rival, con el que hemos jugado tres veces en partidos tremendamente apretados. No nos puede distraer más esa euforia

Análisis del Alavés

Desde que ha llegado Abelardo tienen números extraordinarios. Es un rival que sabe replegarse, y es peligroso tanto a balón parado, como en acciones de contragolpe, a nuestro máximo nivel. Debemos competir a un nivel alto, el quinto no nos puede alcanzar y luchar por el tercer puesto. Pero siempre con prudencia y respeto al rival. Debemos entender que la ciudad está en fiestas. Hay una cultura una ciudad y un pueblo que tiene unos hábitos. Si pueden hacer un impass de dos horitas para vernos, fantástico.