Marcelino: «Tocamos con los dedos el objetivo»

«Rodrigo es muy bueno. Ahora es muy fácil, pero desde el principio sabíamos que era un jugador con muchísima capacidad y que como muchos otros se ve influenciado por el rendimiento colectivo del equipo. Si el equipo funciona, los delanteros tienen más posibilidades de sacar esa capacidad; y si el funcionamiento es más deficiente, son los que menos posibilidades tienen de destacar», declaraba ayer Marcelino, que valoró muy positivamente la compleja victoria sumada en Leganés.

«Nos alegramos mucho por él y por el resto. Estamos tremendamente orgullosos del nivel competitivo de esta plantilla que tenemos. Sumar a estas alturas sesenta y dos puntos está al alcance de muy pocos y este equipo lo ha conseguido», añadió el técnico.

Marcelino opinó que sería de «matrícula de honor» acabar en la Liga de Campeones y consideró que el objetivo está casi logrado: «Lo tenemos muy cerca, lo tocamos con los dedos, pero no está sentenciado. Sentenciado está algo cuando lo tienes materializado, cuando es tuyo». «Ahora no se nos debiera escapar pero esto es fútbol. No podemos perder la humildad ni la máxima ambición por ganar cada partido. Cada victoria nos ayuda a confirmar esa cuarta plaza, que para el Valencia sería un éxito extraordinario», añadió.

En relación al choque, reconoció que fue extremadamente difícil: «Lo preveíamos muy difícil. Sabemos que es un buen equipo, competitivo y organizado. Venimos de un parón, que también eso dificulta. Hemos competido francamente bien».

«Tuvimos problemas con la creación de oportunidades en el primer tiempo porque decidieron jugarnos con un 5-4-1, había mucha gente detrás del balón y cuando recuperábamos se cortaban las acciones y nos impedían progresar», apuntó el entrenador asturiano, sorprendido porque no se esperaba la disposición táctica de Garitano.

«Contra un equipo replegado tuvimos una lectura del juego difícil pero fuimos muy solidos defensivamente. El inicio del segundo tiempo fue bueno, apoyándonos en ese inicio hicimos un buen gol de Rodrigo y a partir de ahí supimos mantener la portería a cero y sumar tres puntos », explicó.

Era «la clase de partido» que necesitaba ganar el Valencia: «El equipo es competitivo y necesitábamos ganar un partido como este. Perdimos en Eibar, nos costó muchísimo en Málaga, perdimos también en Getafe. Y necesitábamos ganar un partido de este tipo para ver que con dificultades para jugar, éramos competitivos y firmes atrás», manifestó.

Marcelino se mostró satisfecho por no encajar goles: «Ganar este tipo de partidos implica en la mayoría de los casos tener la portería a cero. Hemos concedido pocas ocasiones, hemos parado su contraataque y hemos defendido muy bien la estrategia. Estoy tremendamente orgulloso del trabajo del equipo y muy satisfecho por volver a dejar la portería a cero».

El entrenador del Valencia destacó la figura de Jaume Doménech, titular bajo los palos: «Es un chico que compitió muy bien en la Copa del Rey. En los partidos de Liga que ha participado, también. Y es un ejemplo para todos sus compañeros porque juega poco y entrena como el que más cada día. Siempre con ambición, con ilusión, con una sonrisa. Para el cuerpo técnico es incalculable el valor de tener a Jaume dentro del grupo», afirmó Marcelino.