Ferran Torres: "Me ha cambiado la vida"

"Podría decir que me ha cambiado la vida en un año, pero tienes que tomártelo como algo normal. Yo me sentía capacitado para estar en el primer equipo y creo que no me he equivocado", afirma Ferran Torres, el único jugador de la cantera que este año se ha consolidado en el Valencia CF. El de Foios, primer futbolista del año 2000 que debuta en Primera división, reconoció durante la presentación de su sitio web que "me ha cambiado la vida".

"Me doy cuenta cuando salté al campo por primera vez el día del Zaragoza porque no sabía si estaba soñando. En dos segundos estaba para saltar al campo. El día del Barcelona debutando en el Camp Nou fue muy fuerte. Todos sabemos quien es Messi y lo tenía a menos de un metro", explicó.