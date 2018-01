Pedro Sánchez somos todas y todos

Si algo tiene al PSOE que lo diferencia de los otros partidos es el valor de su militancia. Personas que dedican su tiempo libre a asistir a reuniones, abrir agrupaciones y difundir los mensajes e ideas socialistas. Una militancia implicada en un proyecto que ayude a transformar nuestra sociedad en una sociedad más justa e igualitaria. Una militancia que sale a la calle a clamar contra las injusticias, los recortes o en busca de una mejor financiación. Pero también una militancia que decide el rumbo del partido y quiénes son los dirigentes del mismo. Afortunadamente, ahora todas las militantes y los militantes elegimos a nuestros secretarios o secretarias generales por primarias. Así fue como elegimos a Pedro Sánchez, y eso lo convirtió automáticamente en el secretario general de todas las y los socialistas.

Porque eso es lo bueno de la democracia interna: se cierra un proceso y la dirección elegida es la dirección de todas y todos. Por eso no tienen sentido los planteamientos que tratan de señalar con el dedo quienes son, o quienes no, de nuestro secretario general. De hecho, esos planteamientos, ese intento de patrimonialización, solo debilitan al partido y al propio Pedro Sánchez. La coherencia con quienes queremos que sea presidente del Gobierno nos lleva a no querer reducir sus apoyos a solo una parte del partido.

Ahora ha llegado el momento de elegir quién será nuestra secretaria general en la ciudad de València y, por tanto, quién liderará el partido para llegar a las elecciones de 2019 con fuerza para ganar. Para lograrlo, debemos entender bien qué estamos decidiendo y eso solo podemos conseguirlo con el proyecto colectivo que encabeza Sandra Gómez. Porque durante los dos años que lleva en el Ayuntamiento como concejala ha demostrado que sabe escuchar, que se cree las agrupaciones (las ha visitado todas y en varias ocasiones), que tiene capacidad de trabajo, ganas e ilusión y, sobre todo, tiene ideas y propuestas para el partido de esta ciudad. Y es importante remarcar para el partido de esta ciudad, porque estas primarias tratan sobre València. Por eso a La Força Per A Guanyar se han unido militantes de todas las sensibilidades y agrupaciones. Porque las y los militantes de València estamos hartos de luchas entre familias, porque desde la unidad somos la mejor familia posible. Todas y todos tenemos a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, a Ximo Puig como secretario general del PSPV-PSOE y tendremos a Sandra Gómez como secretaria general de las y los socialistas de la ciudad de València.

Firman también Lucas Villalobos, Manuel Clemente, Vicent Lluch y Antonio Hurtado.