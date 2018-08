6 regímenes perjudiciales para nuestra salud

Son decenas las dietas milagrosas que pueden perjudicar gravemente nuestra salud. Aquí se incluyen algunas de las más conocidas, las más nuevas y las más restrictivas en su proceso.



Dunkan: una dieta en cuatro fases y sin hidratos de carbono

Esta dieta tiene varias fases. En la primera solo se permiten alimentos ricos en proteínas. En la segunda se alternan días de proteínas con la ingesta de verduras. La tercera sirve para estabilizar el peso y en la cuarta ya se vuelve a comer normal. Esta dieta puede someter al hígado y a los riñones a un gran sobreesfuerzo y provocar un déficit muy alto de nutrientes, perdiendo masa muscular.



Atkins: de las más famosas en la restricción de hidratos

Esta dieta es de las mas reconocidas en la restricción de hidratos de carbono. En su lugar, se pueden comer tantas grasas y proteínas como se deseen. La ingesta de grasas aumentará el colesterol, y el exceso de proteínas, al igual que en la Dieta Dunkan, puede ser perjudicial para los riñones y el hígado. Al cuerpo le faltarán vitaminas y minerales que solo pueden aportar las frutas y las verduras. Entre otros, también se pueden tener fases de estreñimiento, mal aliento, cansancio y dolores de cabeza.

Clínica Mayo: menos de 1.000 calorías al día en solo tres comidas

Esta dieta no permite consumir más de 1.000 calorías al día. En ella se recomienda comer sólo tres veces al día y hay que llevarla a cabo durante dos semanas. Al igual que en el resto, los hidratos, lácteos, alcohol y azúcares estan prohibidos mientras que se potencian las proteínas como el huevo, alimento estrella en este régimen. Las carencias de esta dieta pueden producir cansancio y mareos. Con ésta se pasa hambre, por lo que al igual que se perderá peso, se podrá producir el efecto yoyo.



HCG: la dieta más extrema

La dieta HCG consiste en la administración de la hormona gonadotropina coriónica humana que se produce durante el embarazo para movilizar las grasas y alimentar al feto, en este caso, para adelgazar. Además, en ella sólo se pueden ingerir al día 500 calorías. Los riesgos son evidentes. Carencias nutritivas, energéticas , alteraciones hormonales, daños en el metabolismo, cálculos biliares y coágulos entre otros.



Detox: alimento a base de líquidos

Esta dieta propone alimentarse durante días o semanas a base de agua, sopas de verduras y batidos, smoothies o zumos de frutas. Sustituir comidas por líquidos ocasionará un desequilibrio en calcio, sodio y potasio que acarreará molestias intestinales.



Dieta OMG: la más extendida entre los jóvenes

La dieta Oh My God (OMG) es la más conocida entre los jóvenes. Sus principios son: No desayunar, beber café solo antes de hacer ejercicio, comer sólo una fruta al día, limitar hidratos y tomar duchas de agua fría. En este sentido, no desayunar no es nada recomendable, así como dejar de comer fruta o someter el cuerpo a esfuerzos como el de la ducha fría.