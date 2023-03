Docents valencianes visiten un institut italià per a "aprendre mirant" a classe

Els centres valencians continuen implicats en els seus projectes Erasmus+, amb l’ajut i col·laboració de socis d’altres països europues. Les professores María Águeda Navarro Malavia i María Dolores Mañas Giménez del Col·legi Pío XII–Fundació Escola Viva de València (Espanya), van estar el mes passat de visita a l’institut Piero Martinetti de Caluso (a la regió del Piamonte, província de Turin).

Del 8 al 10 de febrer, les docents —especialistes d’Educació física i d’Anglés, respectivament—, van visitar el Martinetti en una de les experiències de job shadowing previstes en el programa Erasmus+, del qual ambdós centres formen part durant el període 2021-27.

Després d’una gran benvinguda, seguida d’un recorregut per les aules, els laboratoris i altres espais del centre, durant els tres dies, les classes de l’institut italià van obrir les seues portes a les professores que, al costat dels seus col·legues italians, van observar com funciona l’escola del país transalpí.

Ambdues van participar de manera molt activa en les diferents lliçons, expliquen des del centre italià. Per exemple, a les classes d’Anglés i Espanyol (amb el professorat de les assignatures i amb els de conversa); Educació Cívica en anglés; Història en llengua anglesa (amb la metodologia CLIL), Educació Física, Italià... La professora Navarro va poder fins i tot acompanyar a una classe en una jornada de patinatge en Torre Pellice, en companyia d’altres docents.

Enriquiment professional

Per als centres participants en este i altres Erasmus+, les visites de docents de diferents països europeus representen «una ocasió important d’enriquiment personal i professional, per a conéixer altres maneres d’ensenyar i aprendre, per a compartir bones pràctiques didàctiques noves i inclusives», el que és «fonamental per al creixement i el desenvolupament de tota la comunitat educativa», diuen des del Martinetti.

Però els de les docents del Pío XII no ha sigut només un viatge de treball. Amb la col·laboració dels professors de l’institut italià, han pogut conéixer les excel·lències del Canavese. Entre altres activitats, han visitat ciutats com Chivasso, Ivrea, Caluso o la zona del llac de Candia. En esta última ubicació, es va celebrar un agradable menjar per a acabar de la millor manera una experiència que ha deixat en tots els participants una la sensació d’inici d’una llarga col·laboració entre l’escola valenciana i el centre d’Itàlia.

El col·legi Pío XII compta amb una acreditació Erasmus+. Per a l’etapa 2021-22 se’ls van concedir 20 períodes d’observació i 8 cursos per al professorat; mentre que per al 2022-23, 44 mobilitats amb alumnat, quatre cursos i huit períodes d’observació.

«Ens hem sentit no sols benvingudes sinó molt volgudes i considerades»

Les professores del Col·legi Pío XII de València María Águeda Navarro Malavia i María Dolores Mañas Giménez han volgut, després de l’experiència viscuda, deixar un missatge d’agraïment als seus col·legues italians. «Volem donar-vos les gràcies per la vostra generositat en rebre’ns; per tanta amabilitat quan ens heu convidat a compartir les vostres experiències docents en classe. Ens hem sentit no sols benvingudes sinó molt volgudes i considerades», afirmen, al mateix temps que ja desitgen tornar a trobar-se molt prompte per a emprendre nous projectes educatius. Per la seua part, la directora dels ISS Piero Martinetti, Katia Milà, creu que la presència de docents provinents d’escoles europees, com el centre valencià, «representa per a l’institut una important ocasió d’enriquiment, de coneixement recíproc i d’intercanvi de bones pràctiques, fonamental per al creixement de tota la comunitat educativa».