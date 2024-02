En el món de la lectura, l'aventura no sempre ha de ser solitària; pot ser un viatge compartit, ple d'emoció, amistat i descobriments. És per això que proposem el "Desafiament Literari", una iniciativa que busca encendre la passió per la lectura a través de la diversió, la competició amistosa i l'exploració de nous mons literaris a les aules.

L'aventura comença amb la creació d'una competició lectora emocionant. En lloc de veure la lectura com una tasca individual, el “Desafiament Literari” converteix aquesta activitat en un joc col·lectiu. Es pot organitzar a nivell d'aula, escola o fins i tot a nivell comunitari, fomentant la participació activa i la creació d'un entorn propici per al diàleg literari. Cada mes, es pot designar un tema literari que captive l'atenció dels participants. Podria ser des del misteri fins a la ciència-ficció o fins i tot els clàssics intemporals. Aquest enfocament temàtic no només proporciona una estructura divertida i variada, sinó que també anima als participants a explorar gèneres que podrien no haver considerat anteriorment. Llista de llibres recomanats Per afavorir la diversitat, es pot crear una llista de llibres recomanats per a cada tema mensual. Aquesta llista actua com a guia, donant als participants la llibertat de triar la lectura que millor s'ajuste als seus gustos. A més, l'establiment de premis estimulants, com certificats, medalles o reconeixements públics, augmentarà l'entusiasme i la motivació dels participants. La competició no es tracta només de llegir, sinó també de compartir les experiències literàries. Es pot crear un espai virtual o físic on els participants puguen intercanviar les seues impressions sobre els llibres llegits. Aquest diàleg literari no només promou la comprensió crítica, sinó que també crea una comunitat lectora vibrant i connectada. Amb el “Desafiament Literari”, no només estem incentivant la lectura, sinó que estem construint una comunitat literària viva. LIJ: Consells per a recomanar llibres amb encant i encert