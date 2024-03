Comenius dedica el seu "Five days to dance" a la Terra

El Comenius Centre Educatiu de València ha acceptat, per nové curs, el repte que cada any els proposen els professionals Amaya Lubeigt i Wilfried Van Poppel. Com en ocasions anteriors, durant cinc dies, l’alumnat ha preparat una coreografia, dins d’un projecte de dansa teatre col·laborativa i comunitària, en el qual la inclusió educativa, la cooperació, la solidaritat i l’autoconcepció del propi cos, estan ben presents. És el «Five Days to Dance».

Un total de 65 estudiants de 3r d’ESO van començar a assajar, per primera vegada, el dilluns de la setmana passada i el dissabte presentaren el resultat final del seu intens treball en el Centre Cultural Tivoli de Burjassot.

Contaminació, canvi climàtic i consciència

Este 2023-24 el projecte s’ha denominat «Divendres per la Terra, Fridays for Earth» i s’ha centrat en un dels problemes més discutits al món: el canvi climàtic. Sequeres, pluges dramàtiques, inundacions, incendis forestals catastròfics, «la naturalesa està fora de control», asseguren des del centre, i per això este va ser el tema triat per a expressar-se a través del cos, la dansa i la interpretació.

Estudiants participants. / L-EMV

A l’espectacle, que va ser una crida a l’acció, també reflexionaren sobre la contaminació que provoca, per exemple, que es llencen milions de quilos de roba al fem, o de les ‘illes’ de plàstic que hi ha als oceans. Així, estos temes es traduiren en accions i coreografies per a cridar l’atenció i despertar consciències.

La versió que van interpretar els estudiants del Comenius de València és una adaptació de la coreografia Finïksi que es va estrenar el febrer de 2023 a Bremen, Alemanya, per al projecte «Five Days to Danse» de De Loopers-dance2gether.

Un any més, un èxit de la cooperativa educativa que ja es prepara per al 10é aniversari en 2024-25.