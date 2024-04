L’equip valencià aconseguix 12 medalles a les Spainskills

La Comunitat Valenciana ha obtingut dotze medalles en el campionat Spainskills 2024, que ha tingut lloc del 10 al 13 d’abril a Madrid i en el qual han participat 35 alumnes en la «selecció valenciana». De les dotze medalles, deu van ser en diferents especialitats —de les 29 oficials que hi ha— i dues en les modalitats de demostració.

La competició skills, que es celebra cada curs, pretén demostrar el talent i habilitats de la Formació Professional.

La medalla d’or ha sigut en l’especialitat de Sistemes robòtics integrats, representada per José Doria Esteve i Borja Pérez Espí, de l’IES Bernat de Guinovart d’Algemesí, que integraran l’equip espanyol en les pròximes cites internacionals. Quant a les medalles de plata, estes han sigut per a José Francisco Pascual Milà, de l’IES Antonio Navarro Santafé de Villena, en Instal·lacions elèctriques; Nicolás Monferrer Marín, de l’IES Politècnic de Castelló de la Plana, en Fusteria; i Natalia López Rech, del CIPFP Batoi d’Alcoi, en Atenció sociosanitària.

Skills, las olimpiadas de la Formación Profesional / F.Calabuig

A més, s’han aconseguit medalla de plata en la modalitat de demostracions de Robòtica col·laborativa de Pablo Fakiyev i Mario Sánchez Botella, de l’IES Antonio José Cavanilles d’Alacant; i Cloud de David Vega Trillo, de l’IES Alvaro Falomir de Castelló de la Plana.

Finalment, les medalles de bronze han sigut per a Disseny mecànic - CAD de Miguel Francisco Sancho Sanz , de l’IES Pou Clar d’Ontinyent; Electrònica de Vito Alejandro Bossio Lamarca, de Comenius Centre Educatiu de València; Control industrial de Joan Sempere, de l’IES Cotes Baixes d’Alcoi; Floristeria de Jingwei Li, de l’IES Verge del Remei d’Alacant; Disseny de Jocs i Animacions 3D de Nicolás Yagüe Parejo, de l’IES Font De Sant Lluís de València; i Recepció hotelera, d’Ángela Pérez, de l'IES Tirant lo Blanc d’Elx.

"Un èxit per a la nostra comunitat"

La directora general de Formació Professional, Marta Armendia, qualifica els resultats com «un èxit per a la nostra comunitat que veu com s’ha incrementat exponencialment el nombre de medalles, passant de dues medalles en la passada edició a dotze».

A més, destaca que la Comunitat Valenciana és «la quarta autonomia amb major puntuació». «Estos resultats tan bons per a la Comunitat Valenciana demostren que la Formació Professional va guanyant prestigi gràcies a l’ampli percentatge d’ocupabilitat», afegix.

Els medallistes de les diferents comunitats i modalitats que han obtingut un or conformaran la selecció espanyola que representarà a Espanya en Lyon (França), en setembre, i en 2025 en Herning (Dinamarca), en les Worldskills i les Euroskills, respectivament.